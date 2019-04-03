Две смерти за два дня: проклятье «Особенностей национальной охоты»?

Друг за другом ушли из жизни два российских актера, снявшихся в комедийном фильме «Особенности национальной охоты». Александр Васильев скончался 2 апреля, а на следующий день стало известно о смерти Алексея Булдакова

За последние два дня из жизни ушли два актера, снявшихся в российском комедийном фильме «Особенности национальной охоты» 1995 года. 2 апреля после продолжительной болезни на 61-м году жизни скончался Александр Васильев, а уже на следующий день стало известно о смерти 68-летнего Алексея Булдакова.

Исполнитель роли генерала Иволгина скончался во время гастролей в Монголии из-за оторвавшегося тромба, сообщила пресс-служба Гильдии актеров кино Союза кинематографистов ТАССу.

Ясность в обстоятельства смерти Алексея Ивановича внес президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов

«Леша умер в Монголии. Он еще находится в Монголии, он был там как турист. Оторвался тромб. Мне позвонил генеральный директор Гильдии актеров, после чего я связался с Монголией, поскольку я там часто провожу что-то», — цитирует его РБК.

Позже концертный директор Ольга Кривенкова уточнила причину и время смерти артиста.

«Действительно, Алексей Иванович скончался в 2 часа ночи 3 апреля, — сообщила она. — Причина смерти — у него оторвался тромб. Алексей Иванович умер не приходя в сознание, это случилось в Монголии, сейчас мы заняты транспортировкой тела в Россию».

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Позже его семья переехала в Павлодар (Казахстан). В 1969 году Булдаков выпустился из Молодежной театральной студии при Павлодарском областном театре драмы имени А. П. Чехова. После получения диплома, он был был принят в состав труппы Павлодарского драматического театра, откуда через некоторое время спустя его призвали в армию. По возвращению со службы, он получил место в Томском театре. В начале девяностых Булдаков переехал в Москву и некоторое время играл во МХАТе имени М. Горького.

Наибольшую известность и любовь зрителей ему принесла роль генерала Иволгина в киноленте Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», на которую впоследствии было снято четыре сиквела. Среди других его успешных фильмов были: «Сын за отца…», «Блокпост», «Антикиллер 2», «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010), сериалы «Москва. Три вокзала» (2010), «Лесник» (2011), «Топтуны» (2012), «Дельта» (2013), «Горчаков» (2014).

Всего за плечами актера более 120 ролей в фильмах и сериалах. С 1990-х Алексей Иванович выступал как музыкант, вместе с Владом Забелиным они создали альбом «Особенности национального шансона». В 2009 году Алексей Булдаков получил звание народного артиста РФ.

Днем ранее скончался тяжело болевший актер, режиссер и драматург Александр Васильев, также сыгравший в «Особенностях национальной охоты».

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг», — отметили представители студии Ленфильм.

«Ему довелось работать с выдающимися режиссерами «Ленинградской школы кино». Он работал на картинах «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Барабаниада», «Гадкие лебеди», «Фауст» и многих других», — напомнили коллеги артиста.

Среднестатистическому зрителю Васильев наиболее известен своей актерской деятельностью. В его послужном списке работы в таких фильмах как, «Агент национальной безопасности», «Черный ворон», «Нож в облаках», «Бандитский Петербург», «Братва», «Морские дьяволы», «Дорожный патруль», «Дознаватель», «Непридуманная жизнь», «Письма на стекле. Судьба», «Семейный альбом», «Авария», «Ожидается ураганный ветер», «Мажор» и «Улицы разбитых фонарей».

Отметим, что после смерти Васильева, в сети стали появляться теории о проклятии сериала «Улица разбитых фонарей». Внимание пользователей соцсетей было обращено на то, что за последние полтора года по разным причинам скончались восемь актеров сериала, однако у большинства из них была тяжелая болезнь.