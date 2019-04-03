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Вилле Хаапасало раскрыл подробности о последней встрече с Булдаковым 

Газета.Ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: «Ленфильм»
Финский актер Вилле Хаапасало рассказал о своей последней встрече с Алексеем Булдаковым, который скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Хаапасало поделился, что их встреча состоялась в аэропорту.
"Мы летели в разные стороны, поговорили минут 10 — 15. Где-то год назад это было", — отметил актер.
Он отметил, что находится в состоянии шока, но приедет на прощание, если будет возможность, ведь с Булдаковым они познакомились на его первом фильм.
Оба актера стали широко известны по ролям в фильме 1995 года "Особенности национальной охоты".
Булдаков был опытнее, давал советы, охотно помогал, вспомнил актер.
Хаапасало назвал Булдакова "человеком с юмором".
Ранее в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов рассказали об обстоятельствах смерти Алексея Булдакова.
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