Вилле Хаапасало раскрыл подробности о последней встрече с Булдаковым

Финский актер Вилле Хаапасало рассказал о своей последней встрече с Алексеем Булдаковым , который скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Хаапасало поделился, что их встреча состоялась в аэропорту.

"Мы летели в разные стороны, поговорили минут 10 — 15. Где-то год назад это было", — отметил актер.

Он отметил, что находится в состоянии шока, но приедет на прощание, если будет возможность, ведь с Булдаковым они познакомились на его первом фильм.

Оба актера стали широко известны по ролям в фильме 1995 года "Особенности национальной охоты".

Булдаков был опытнее, давал советы, охотно помогал, вспомнил актер.

Хаапасало назвал Булдакова "человеком с юмором".

Ранее в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов рассказали об обстоятельствах смерти Алексея Булдакова.