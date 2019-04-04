Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело актера Алексея Булдакова , который скончался в ночь на среду в Монголии , уже отправили в Россию , заявили РИА Новости в посольстве РФ в Монголии.

Ранее в дипмиссии сообщили, что актёр скончался в ночь на 3 апреля, а причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Накануне в дипмиссии заявили, что рассчитывают транспортировать тело актера на родину в четверг.

"Да, отправили", — сообщил представитель посольства РФ в Монголии.

По данным дипмиссии, Булдаков находился в Монголии в туристических целях.