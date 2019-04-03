«Слушайте, прекратите это»: Ахеджакова заступилась за Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала СМИ прекратить травлю актеров, негативно высказывающихся о России или россиянах.

«Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал"», — сказала Ахеджакова в эфире НСН.

Актриса заступилась за Алексея Серебрякова , которого не раз подвергали критике из-за высказываний о жизни в России. Также Ахеджакова призвала прекратить травлю Алексея Панина , который на днях назвал россиян «злобными уродцами», а до этого Россию «грязной, уголовной, гомофобной страной».

«Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться — бывают в жизни ситуации», — заявила Ахеджакова.

Напомним, что и сама народная артистка нередко становится объектом для критики в СМИ, выражая свое несогласие с действиями российских властей.