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«Слушайте, прекратите это»: Ахеджакова заступилась за Панина 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала СМИ прекратить травлю актеров, негативно высказывающихся о России или россиянах.
«Оставьте актеров в покое! Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал"», — сказала Ахеджакова в эфире НСН.
Актриса заступилась за Алексея Серебрякова, которого не раз подвергали критике из-за высказываний о жизни в России. Также Ахеджакова призвала прекратить травлю Алексея Панина, который на днях назвал россиян «злобными уродцами», а до этого Россию «грязной, уголовной, гомофобной страной».
«Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться — бывают в жизни ситуации», — заявила Ахеджакова.
Напомним, что и сама народная артистка нередко становится объектом для критики в СМИ, выражая свое несогласие с действиями российских властей.
Комментарии54
Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Алексей Панин , Алексей Серебряков
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