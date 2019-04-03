Наталия Орейро получила российский паспорт

Актриса и певица уругвайского происхождения Наталья Орейро получила "российский паспорт". Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Как отмечается, символический документ звезде "Дикого ангела" вручили на концерте в Нижнем Новгороде.

"Я теперь русская", — отметила после этого Орейро.

В материале подчеркивается, что во время выступления Орейро употребляла много фраз на русском, таких, как "большое спасибо", "пока-пока". После выступления она в течение 40 минут раздавала автографы поклонникам.