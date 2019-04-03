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Наталия Орейро получила российский паспорт 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Актриса и певица уругвайского происхождения Наталья Орейро получила "российский паспорт". Об этом сообщает НТА-Приволжье.
Как отмечается, символический документ звезде "Дикого ангела" вручили на концерте в Нижнем Новгороде.
"Я теперь русская", — отметила после этого Орейро.
В материале подчеркивается, что во время выступления Орейро употребляла много фраз на русском, таких, как "большое спасибо", "пока-пока". После выступления она в течение 40 минут раздавала автографы поклонникам.
Ранее сообщалось, что в эфире Первого канала Наталья Орейро попросила у Владимира Путина российский паспорт и заявила, что она будет "более русской, чем Жерар Депардье" (французский актер. — "Газета.Ru").
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