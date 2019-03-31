Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла «Три мушкетера» 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой. Телефильм вышел на экраны в новогоднюю ночь 1 января 2005 года.

Автором сценария картины стал сам Зеленский, который сыграл в собственном прочтении легендарной книги Александра Дюма роль д'Артаньяна. Началова предстала в мюзикле в образе возлюбленной главного героя — Констанции Бонасье.

Отрывок с их участием представляет собой эпизод знакомства д'Артаньяна с Констанцией. По сюжету фильма, между ними сразу вспыхивает взаимная симпатия.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет в одной из московских клиник из-за острой сердечной недостаточности, вызванной сепсисом из-за осложнения операции на ноге. Певица была введена медиками в искусственную кому 8 марта, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

В ходе церемонии поклонникам Началовой становилось плохо — согласно очевидцам, одна из женщин даже упала в обморок на выходе из траурного зала. Многие же после выхода из помещения старались успокоить себя с помощью таблеток. Около 14:30 гроб с телом певицы вынесли из траурного зала под аплодисменты и понесли в сторону могилы. В этот момент некоторые фанаты исполнительницы плакали навзрыд, тогда как другие — вырывали камеры и телефоны у соседей, требуя прекратить съемку.

Несмотря на прошедшее время, смерть певицы до сих пор будоражит умы ее поклонников. Вскрываются новые факты из жизни исполнительницы, а ее бывшие мужья часто появляются в телевизионных передачах, рассказывая о своих отношениях с Началовой.

Серьезным обвинениям подвергся первый муж певицы Дмитрий Ланской, бывший солист группы «Премьер-министр», которого многие считают косвенно виновным в тяжелом состоянии здоровья Началовой. Люди утверждают, что Ланской заставлял свою супругу худеть, в результате чего у нее началась анорексия. Сам Ланской отвергает все обвинения в свою сторону, а также просит людей успокоиться, так как из-за подобных высказываний травле в школе подверглись его дети.

Актер, режиссер и комик Владимир Зеленский с наступлением первых мгновений 2019 года официально объявил об участии в выборах президента Украины в новогоднем обращении на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому. Причем выступление Зеленского было показано вместо новогоднего поздравления действующего главы государства Петра Порошенко

Во всех предварительных соцопросах, проведенных различными фондами и службами, именно Зеленский был лидером президентского рейтинга. Уровень поддержки актера среди избирателей на протяжении всей гонки оставался наиболее высоким, опережая рейтинги Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко

По данным на 18:00 по местному времени, явка избирателей на Украине составила 45,09%, что примерно на 5% больше по сравнению с 2014 годом. Если верить экзит-полам, то победителем первого тура выборов должен стать Зеленский, который набирает около 30% голосов. На втором месте держится Порошенко, уступающий актеру более 10%.