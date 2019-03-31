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Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: кадр из видео
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла «Три мушкетера», в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. В фильме Зеленский был д'Артаньяном, а Началова — Констанцией Бонасье.
В сети появился отрывок из телевизионного мюзикла «Три мушкетера» 2005 года с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой. Телефильм вышел на экраны в новогоднюю ночь 1 января 2005 года.
Автором сценария картины стал сам Зеленский, который сыграл в собственном прочтении легендарной книги Александра Дюма роль д'Артаньяна. Началова предстала в мюзикле в образе возлюбленной главного героя — Констанции Бонасье.
Отрывок с их участием представляет собой эпизод знакомства д'Артаньяна с Констанцией. По сюжету фильма, между ними сразу вспыхивает взаимная симпатия.
Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет в одной из московских клиник из-за острой сердечной недостаточности, вызванной сепсисом из-за осложнения операции на ноге. Певица была введена медиками в искусственную кому 8 марта, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.
Трагедия повергла в шок многих представителей российского шоу-бизнеса: родные и близкие звезды получили соболезнования от Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и других ведущих артистов. Владимир Зеленский своих соболезнований не принес ни в одном интервью или же интернет-ресурсе.
Началова была похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься в исполнительницей, помимо фанатов, пришли и многие ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу: в частности, солист «Иванушек International» Кирилл Андреев, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, певцы Влад Топалов, Ирина Салтыкова, Анастасия Стоцкая, Зара, Катя Лель, Филипп Киркоров, актер Александр Михайлов, пародист Александр Песков, продюсер Бари Алибасов и многие другие.
В ходе церемонии поклонникам Началовой становилось плохо — согласно очевидцам, одна из женщин даже упала в обморок на выходе из траурного зала. Многие же после выхода из помещения старались успокоить себя с помощью таблеток. Около 14:30 гроб с телом певицы вынесли из траурного зала под аплодисменты и понесли в сторону могилы. В этот момент некоторые фанаты исполнительницы плакали навзрыд, тогда как другие — вырывали камеры и телефоны у соседей, требуя прекратить съемку.
Несмотря на прошедшее время, смерть певицы до сих пор будоражит умы ее поклонников. Вскрываются новые факты из жизни исполнительницы, а ее бывшие мужья часто появляются в телевизионных передачах, рассказывая о своих отношениях с Началовой.
Серьезным обвинениям подвергся первый муж певицы Дмитрий Ланской, бывший солист группы «Премьер-министр», которого многие считают косвенно виновным в тяжелом состоянии здоровья Началовой. Люди утверждают, что Ланской заставлял свою супругу худеть, в результате чего у нее началась анорексия. Сам Ланской отвергает все обвинения в свою сторону, а также просит людей успокоиться, так как из-за подобных высказываний травле в школе подверглись его дети.
Актер, режиссер и комик Владимир Зеленский с наступлением первых мгновений 2019 года официально объявил об участии в выборах президента Украины в новогоднем обращении на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому. Причем выступление Зеленского было показано вместо новогоднего поздравления действующего главы государства Петра Порошенко.
Во всех предварительных соцопросах, проведенных различными фондами и службами, именно Зеленский был лидером президентского рейтинга. Уровень поддержки актера среди избирателей на протяжении всей гонки оставался наиболее высоким, опережая рейтинги Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
По данным на 18:00 по местному времени, явка избирателей на Украине составила 45,09%, что примерно на 5% больше по сравнению с 2014 годом. Если верить экзит-полам, то победителем первого тура выборов должен стать Зеленский, который набирает около 30% голосов. На втором месте держится Порошенко, уступающий актеру более 10%.
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Шоу-бизнес , Общество , Статьи , Филипп Киркоров , Ирина Салтыкова , Анастасия Стоцкая , Кирилл Андреев , Юлия Тимошенко , Влад Топалов , Александр Михайлов , Александр Песков , Николай Басков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Катя Лель , Юлия Началова , Эдгард Запашный , Валерий Леонтьев , Максим Галкин , Александр Дюма , Алла Пугачева , Бари Алибасов
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