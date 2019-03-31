Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита французского композитора, проигравшего иск к Киркорову, обратилась с жалобой в ЕСПЧ 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям за якобы плагиат одной из известных композиций, которую исполняла певица Далида.
Киркоров прокомментировал новый иск Маруани
"Нами направлена жалоба в ЕСПЧ в защиту интересов французского композитора Кассаба Самира Синуэ, автора музыкальных произведений Helwa ya Baladi и lo T`amero, написанных для певицы Далиды", — сообщил в воскресенье ТАСС представ Савеловский суд Москвы отклонил иск Синуэ, просившего взыскать 15,5 млн рублей с Киркорова за якобы плагиат песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторскляющий интересы француза юрист Игорь Трунов. Жалоба подана по части 1 статьи 6 конвенции по правам человека ("Право на справедливое судебное разбирательство").
По словам Трунова, судебные инстанции в России необоснованно отказали французскому композитору в удовлетворении его иска о нарушении авторских прав.
"Ответчики не доказали своего права на законное использование музыкального произведения, автором которого Кассаб является, поскольку использование авторского произведения осуществляется с нарушением требований законодательства, без выплаты соответствующего авторского гонора", — подчеркнул юрист.
Трунов считает, что в России отрасль защиты авторского права в музыке "не развита вообще".
"Суды не имеют опыта, нет судей, обладающих специальными знаниями в области авторского права, в стране нет квалифицированных музыкальных экспертов по вопросам плагиата музыкальных произведений, что приводит к существенным нарушениям базовых принципов справедливого судебного разбирательства в отношении Самира Кассаба", — сказал адвокат.
21 марта 2018 годаом обществе Франции в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года.
Позднее Мосгорсуд признал решение законным, но исключил из мотивировочной части вывод Савеловского суда о том, что произведение "Шелковая нить", исполняемая Киркоровым на русском языке, является переработкой произведения lo T`amero (Helwa ya Baladi), а также взаимосвязанные с этим выводом обстоятельства, мотивы и суждения. В остальной части решение оставлено без изменения.
ТАСС: последние новости
DM: принц Гарри возьмет отпуск по уходу за ребенком Генконсульство России в Шанхае оказывает помощь госпитализированной модели Sky: в Брейнтри прошли похороны фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта
Комментарии3
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена оказалась против Зеленского1
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины160
Стало известно о явке на украинских выборах
Идиоты. Зеленский о поддержавших его российских актерах96
В США впечатлились необычным взлетом Ми-2457
Видео
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
В мире Украина
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
В США впечатлились необычным взлетом Ми-24
Армия Оружие
ЦИК Украины назвал последние данные по явке
В мире Украина
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Стала известна явка на выборах президента Украины
В мире Украина
Порошенко сделал заявление о России в день выборов
В мире Украина
Испытания гигантского рельсотрона засняли в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение