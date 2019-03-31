Защита французского композитора, проигравшего иск к Киркорову, обратилась с жалобой в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям за якобы плагиат одной из известных композиций, которую исполняла певица Далида.

"Нами направлена жалоба в ЕСПЧ в защиту интересов французского композитора Кассаба Самира Синуэ, автора музыкальных произведений Helwa ya Baladi и lo T`amero, написанных для певицы Далиды", — сообщил в воскресенье ТАСС представ Савеловский суд Москвы отклонил иск Синуэ, просившего взыскать 15,5 млн рублей с Киркорова за якобы плагиат песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторскляющий интересы француза юрист Игорь Трунов. Жалоба подана по части 1 статьи 6 конвенции по правам человека ("Право на справедливое судебное разбирательство").

По словам Трунова, судебные инстанции в России необоснованно отказали французскому композитору в удовлетворении его иска о нарушении авторских прав.

"Ответчики не доказали своего права на законное использование музыкального произведения, автором которого Кассаб является, поскольку использование авторского произведения осуществляется с нарушением требований законодательства, без выплаты соответствующего авторского гонора", — подчеркнул юрист.

Трунов считает, что в России отрасль защиты авторского права в музыке "не развита вообще".

"Суды не имеют опыта, нет судей, обладающих специальными знаниями в области авторского права, в стране нет квалифицированных музыкальных экспертов по вопросам плагиата музыкальных произведений, что приводит к существенным нарушениям базовых принципов справедливого судебного разбирательства в отношении Самира Кассаба", — сказал адвокат.

21 марта 2018 годаом обществе Франции в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года.

Позднее Мосгорсуд признал решение законным, но исключил из мотивировочной части вывод Савеловского суда о том, что произведение "Шелковая нить", исполняемая Киркоровым на русском языке, является переработкой произведения lo T`amero (Helwa ya Baladi), а также взаимосвязанные с этим выводом обстоятельства, мотивы и суждения. В остальной части решение оставлено без изменения.