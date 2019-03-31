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Мужья Началовой начали борьбу за ее квартиру 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Второй муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин пытается решить вопрос с ее квартирой, чтобы их общая дочь 12-летняя Вера не осталась без жилья, сообщает «Стархит».
Четырехкомнатную квартиру в престижном районе Москвы Алдонин оставил Началовой после развода, когда певица ушла к хоккеисту Александру Фролову. После расставания Фролов стал претендовать на жилье. Он говорит, что имеет расписку Началовой о займе в 20 миллионов рублей. При жизни певицы через суд хоккеист заявил претензии на половину четырехкомнатной квартиры.
Дочь Началовой отказалась жить вместе с ее бывшим мужем
«Я знаю, что есть документ, который дает Александру Фролову права на половину квартиры. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает», — заявил Алдонин.
По его словам, он до недавнего времени не знал о том, что бывшая жена передала часть квартиры новому возлюбленному. Алдонин считает, что полквартиры Началова просто подарила Фролову, руководствуясь исключительно чувствами и эмоциями.
Алдонин рассчитывает избежать споров по квартире и судебных разбирательств с Фроловым. Он надеется, что хоккеист поступит по-мужски, не давая дальнейший ход конфликту.
Комментарии21
Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин , StarHit , Москва
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