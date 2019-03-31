Собчак поддержала своим фото флешмоб раздетых учителей

Телеведущая Ксения Собчак присоединилась к флешмобу #учителятожелюди, который был запущен в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, уволенной из-за фото в купальнике.

Собчак выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня» фотографию в купальнике и написала, что поддерживает флешмоб #учителятожелюди.

telegram-канал «Кровавая барыня»

Она добавила, что «и у уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой, и у педиатра, и у всех людей должно быть право на личную жизнь».

Российские педагоги решили поддержать уволенную из-за якобы откровенного фото барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, выкладывая в Сеть свои фотографии в купальниках.

Участники флешмоба указывают, что они отстаивают право учителей на личную жизнь, хобби и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося в обществе образа педагога.

«Отстаньте от учителей!», — призывает yulja1504.

«Я знаю, что в подписчиках и дети, и родители моих учеников. Скажите, имеете ли вы право на личную жизнь? Так почему же мы, учителя, лишены этой привилегии?», — написала anna_orach.

К акции также присоединились мужчины-учителя.

Напомним, скандал разгорелся вокруг барнаульской учительницы, сфотографировавшейся в закрытом купальнике и выложившей фото в соцсети. До этого пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом.

В 2018 году учительница из Омска была уволена после появления в Сети ее фотографии в купальнике. Тогда педагоги из разных российских регионов тоже устроили акцию солидарности и стали публиковать фотографии в купальниках.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что прозвучавшая в адрес преподавательниц критика — «это ханжество и возвращение к совковому мировоззрению».