Телеведущая Ксения Собчак присоединилась к флешмобу #учителятожелюди, который был запущен в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, уволенной из-за фото в купальнике.
Собчак выложила в своем telegram-канале «Кровавая барыня» фотографию в купальнике и написала, что поддерживает флешмоб #учителятожелюди.
telegram-канал «Кровавая барыня»
Она добавила, что «и у уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой, и у педиатра, и у всех людей должно быть право на личную жизнь».
Российские педагоги решили поддержать уволенную из-за якобы откровенного фото барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, выкладывая в Сеть свои фотографии в купальниках.
Участники флешмоба указывают, что они отстаивают право учителей на личную жизнь, хобби и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося в обществе образа педагога.
«Пост о том, что #учителятожелюди. О том, как же хочется, чтобы социальные сети перестали быть частью твоей работы и твоего лица на работе», — написала под фотографией участница акции zdravstvujetoya.
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Моя натура, вечно ищущая справедливости, не может спокойно пережить крайние рамки узости чьего-то ума и выборочного отношения к разным категориям людей😤 Учителя — это прежде простые человеки!👩🏫 Мы тоже ложимся спать в пижаме, а некоторые в неглиже, принимаем 🚿 или 🛀 не в костюме, бываем на пляже в 👙 и даже ходим в уборную комнату! О, ужас! Как же так? Какой бы ни был век, год, строй, режим, правитель, человеческие потребности не отменить. И точка. Поддерживаю флешмоб #учителятожелюди #кувшинникова #школа #учителя #учитель # учительвкупальнике #школьныйучитель #лето #солнце #пляж #загорать #песок #отпуск
«Что мне теперь, уволиться?», — спрашивает у подписчиков другая учительница, присоединившаяся к флешмобу.
«Отстаньте от учителей!», — призывает yulja1504.
«Я знаю, что в подписчиках и дети, и родители моих учеников. Скажите, имеете ли вы право на личную жизнь? Так почему же мы, учителя, лишены этой привилегии?», — написала anna_orach.
К акции также присоединились мужчины-учителя.
Напомним, скандал разгорелся вокруг барнаульской учительницы, сфотографировавшейся в закрытом купальнике и выложившей фото в соцсети. До этого пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом.
В 2018 году учительница из Омска была уволена после появления в Сети ее фотографии в купальнике. Тогда педагоги из разных российских регионов тоже устроили акцию солидарности и стали публиковать фотографии в купальниках.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что прозвучавшая в адрес преподавательниц критика — «это ханжество и возвращение к совковому мировоззрению».