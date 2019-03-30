«Культ молодости»: что погубило Началову

После смерти певицы Юлии Началовой не утихают разговоры об обстоятельствах и причинах ее скоропостижного ухода. Поклонники артистки ищут виновных, а специалисты в области психологии считают, что на здоровье Началовой могло повлиять желание соответствовать «культу молодости» и вызванные этим комплексы.

Интерес к персоне певицы Юлии Началовой резко вырос после ее смерти. В сети продолжают появляться новые подробности жизни артистки. Ко всему прочему, обсуждаются обстоятельства и причины ее смерти. Наиболее популярная версия — к смертельной болезни Началову привела неудачная пластическая операция. Любовь Беляева, коуч и бизнес-тренер, объяснила, как неприжившиеся грудные импланты могли сказаться на здоровье певицы.

По словам специалиста, певицу мог заставить лечь на операционный стол так называемый «культ молодости». Ранее появлялась информация о том, что Началова в молодости комплексовала из-за лишнего веса и принимала сильные лекарства, что привело к анорексии.

После певица сделала операцию по увеличению молочных желез, однако грудные импланты не прижились. Началова неоднократно при жизни рассказывала, что именно эта операция и последующее заражение крови, осложненное вдобавок почечной недостаточностью, развило у нее подагру, от которой она страдала последние годы жизни.

«У нас в России идут на пластику из-за культа молодости, который имеет под собой коммерческую идею.

Со всех сторон, из всех информационных источников звучит пропаганда юности. Человек, который перешел в возраст зрелости — тем более если это женщина, — вроде как потерял актуальность.

Поэтому, чтобы соответствовать этому культу, женщины и соглашаются на модификации. Сама по себе зрелость не востребована у нас, причем это происходит на уровне пропаганды образа жизни — повышенная активность, постоянная попытка быть на пике, постоянная динамика в передвижениях, соответствие трендам», — рассказала Беляева в интервью ФАН.

«Второй очень важный факт — конкуренция. У нас исторически так сложилось, что женщин больше, чем мужчин, и поэтому внешность для женщин — это очень важный фактор. У нас привыкли красиво выглядеть, быть ухоженной, привлекательной и на каблуках даже на пляже. Я где-то читала, что, по статистике, в период кризиса продажи красных помад начинают резко возрастать. Это своего рода конкурирование возникает инстинктивно и не осознается женщинами, среди психологов этот феномен называется «невротизированной женственностью», — добавила бизнес-тренер.

Известно, что операцию по приживлению грудных имплантов Началова сделала в 2007 году в США. Это, однако, никак не повлияло на ее популярность. В последние годы жизни певица переживала творческий упадок, что даже вынудило ее переквалифицироваться в телеведущую.

Кроме того, в прессе появилась информация о том, что Началова была самой низкооплачиваемой певицей среди звезд российской эстрады.

«К каким механизмам прибегла Началова, сказать не смогу, однако, когда человек оказывается на пике популярности, а потом интерес к себе теряет, ему хочется это вернуть. Познавший популярность человек очень тяжело переживает потерю статуса, даже если с потерей статуса популярной певицы ты становишься популярным продюсером, талантливым педагогом», — подчеркнула Беляева.

8 марта Началова была госпитализирована в одну из московских клиник прямо с репетиции. Певица повредила ногу, однако не восприняла рану всерьез и применяла самолечение лидокаином. Спустя три дня, 11 марта, она вновь попала в больницу, однако уже в тяжелом состоянии: у артистки наблюдалась высокая температура и гангрена ноги, что говорило о заражении крови. Как стало известно позднее, врачи рекомендовали Началовой ампутацию, однако она наотрез отказалась.

«В глобальном плане, в том, чтобы поддержать свою привлекательность при помощи пластической хирургии, ничего плохого нет. А ампутация ноги — это ведь тоже модификация, с которой она не могла смириться, ведь речь идет о самооценке и чувстве своей привлекательности», — заключила психолог.

16 марта, когда Началова уже несколько дней находилась в состоянии медикаментозной комы, ей была проведена операция по ампутации ноги из-за угрозы сепсиса. Однако у певицы открылось сильное кровотечение, которое врачи не смогли вовремя остановить. Она скончалась от острой сердечной недостаточности, вызванной заражением крови и последующим отеком мозга и легких. Началовой было 38 лет.