Посмертная слава: популярность Началовой побила все рекорды

Популярность Юлии Началовой после смерти певицы возросла в несколько раз. Только за десять дней после безвременной кончины телезвезды на ее Youtube-канале зафиксированы 11,4 млн просмотров роликов.

После смерти Юлии Началовой, скончавшейся от абсцесса после операции на ноге 16 марта популярность певицы резко возросла.

Количество просмотров клипов Началовой в Youtube после ее смерти возросло, по данным портала socialblade.com, анализирующего посещаемость и просмотры Youtube, в невероятные 380 раз!

Уже в первый день после смерти Началовой ролики на канале звезды посмотрели 1,72 миллиона пользователей из России

В течение десяти дней после кончины Началовой эти цифры только росли, и просмотры достигли цифры в 11,4 миллиона, что как раз и превысило прежнюю активность зрителей в 380 раз.

По статистике, в феврале 2019 года в день youtube-канал Началовой приростал в среднем на от четырех до шести подписчиков, в то время как просмотры лишь изредка достигали четырех тысяч в день.

Предыдущий серьезный рост подписчиков бывшей жены экс-футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина , а также хоккеиста клубов КХЛ и НХЛ Александра Фролова случился прошлым летом, когда певица выпустила свежий клип на песню «Я выбираю», к данному моменту имеющую в Youtube два миллиона просмотров.

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин , например, считает, что отдельныке представители шоу-бизнеса пытаются поднять свою известность за счет пиара на смерти Началовой, при этом Пригожин подчеркивает, что сама она не была особенно популярной при жизни.

«Мы же понимаем, что она талантливая девчонка, я знал ее с десяти лет. Юлия занималась творчеством, она пыталась куда-то пробиться. У нее были сложности — Юля пыталась поставить свои песни на радио. Многие станции выступают в роли судей», — приводит слова продюсера Nation News.

По информации ФАН, Началова была одной из самых низкооплачиваемых отечественных певиц. С 2005 года с ней был заключен всего один государственный контракт, остальные выступления были по договору с частными лицами и компаниями.

Напомним, что Началову госпитализировали 8 марта прямо с репетиции на западе Москвы. 11 числа певицу и телеведущую перевели в Боткинскую больницу, где из-за ухудшившегося состояния врачи ввели пациентку в медикаментозный сон.

Утром 16-го марта Началовой, страдавшей подагрой, красной волчанкой, а также имевшей повышенный уровень содержания сахара в крови, сделали операцию на ноге. После этого состояние певицы ухудшилось, и вечером она скончалась, не приходя в сознание.

Виктор Началов, композитор и отец певицы, уже несколько раз заявил, что не винит в смерти дочери врачей. По его словам, Юлия занималась самолечением и поздно обратилась к медикам. Виктор считает, что его дочь сама виновата в своей смерти.

«Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение… Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», — рассказал он на телешоу у Андрея Малахова.

Напомним, что после смерти Началовой появились различные слухи о якобы имевшихся у нее финансовых проблемах, а также об иске со стороны бывшего мужа Александра Фролова, который требовал у певицы 20 млн рублей за вроде как выкупленную им половину квартиры Юлии в «Кутузовской ривьере», оставшейся у нее от брака с Алдониным.

Правда, сам Фролов в ток-шоу у Андрея Малахова информацию о поданном им иске опроверг, рассказав, что это к нему предъявляет претензии в размере 26 млн рублей некая компания из Нижнего Новгорода, которой Началова продала его «долг» за выкупленную долю.

Интересно, что пиар-менеджер Началовой Анна Исаева и вовсе заявила, что никакого иска нижегородской компании к хоккеисту больше не существует.