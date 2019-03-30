Слезы и боль Пелагеи: что произошло на «Голосе»

На проекте «Голос. Дети» началась нокаут-стадия, один из наиболее интересных раундов шоу. 29 марта весь удар на себя взяли Пелагея и ее подопечные, выявившие первых двух финалистов конкурса.

На музыкальном проекте «Голос. Дети» стартовали «нокауты» — вторая по счету стадия плей-офф, в рамках которой наставники разбивают свои команды на тройки, после чего выбирают лучшего исполнителя каждого из трио, а затем пятеро счастливчиков встречаются в очной борьбе (что важно — каждый уже со своей песней) за два заветных слота.

В финал (следующий и, очевидно, заключительный этап конкурса), согласно регламенту, попадают всего девять участников — по два сильнейших представителя каждого из коллективов, а также еще три артиста, здорово проявившие себя на так называемом «дополнительном этапе».

29 марта весь удар на себя взяла команда Пелагеи — именно ее ребятам (а также самой певице) предстояло выявить финалистов, вылетевших и участников экстра-раунда.

Ответственная миссия по открытию этапа досталась Алике Карпенко, Добрыне Кириенко и Дарье Филимоновой , которые дружно и озорно исполнили песню «Беспризорник» группы Hi-Fi. Комментируя выступление своих подопечных, Пелагея с любовью поблагодарила юных артистов, подробно обсудив каждого из них. Казалось, что наставница несколько оттягивала неприятный для себя момент — выгонять кого-то с проекта она явно не хотела. Выбор, впрочем, сделать все-таки пришлось — и дальше прошла Алика.

Следом на сцене появились Рената Таирова, Артем Кукин и Анна Авазнели, подготовившие композицию «Stayin' Alive» группы Bee Gees. В отличие от предыдущего трио, которое покорило зрителей в основном чистой милотой, вторая тройка продемонстрировала по-настоящему взрослый номер (словно забыв, что этот «Голос» — детский), приведя в восторг как зал, так и членов жюри. Решением Пелагеи (которая после оглашения вердикта не сумела сдержать слез) в борьбе за главный приз шоу осталась Рената Таирова.

Не менее эмоциональным получилось и следующее выступление (особенно — вкупе с его итогами). Анне Глотовой, Александре Харазьян и Мариам Абделькадер — без всякого преувеличения — удалось сотворить что-то неземное: так нежно и атмосферно песню Минни Рипертон «Lovin' You», возможно, еще никогда не исполняли. Особого шарма номеру добавило классное решение разбавить чудесный вокал конкурсанток любопытным звуком специальных свистулек, имитировавших пение птиц. Выбор наставницы относительно единственной счастливицы пал на Мариам, а затем плюс-минус всем стало очень больно — настолько трогательно (и сквозь слезы) Александра поблагодарила Пелагею за то, что та повернулась к ней на «слепых прослушиваниях», когда девочка уже в это почти не верила.

Четвертым претендентом на финал стала Анастасия Рогинская, выступавшая в тройке с Софией Тихомировой и Артемом Брайловым с песней Петра Налича «Золотая рыбка». Тут, к счастью, обошлось без больших драм — ребята даже после прекращения борьбы сумели сохранить позитив (София, справедливости ради, на секундочку расчувствовалась, но в дело оперативно включились родители, напомнившие ребенку, что та в любом случае огромная молодец).

Что касается триумфатора последнего трио, то им стал Валерий Кузаков, решением Пелагеи обошедший Евгению Дивенко и Дмитрия Ядыкина. Юные артисты, к слову, порадовали любителей классики, мастерски исполнив арию «Nessun dorma. Nessun dorma» из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.

Наконец, настало время «песен на вылет» — этому достаточно скоротечному действу, как уже было ранее сказано, предстояло определить двух финалистов от команды Пелагеи. В итоге в топ-9 конкурса первыми попали Мариам и Валерий, поразившие чудесными номерами на композиции «Реченька» и «Santa Lucia» соответственно.

Алика, Рената и Анастасия, следуя логике, продолжат борьбу в рамках экстра-раунда.