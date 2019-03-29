Не узнавала родных: как умирала Жанна Фриске 

Близкая подруга и коллега покойной певицы Жанны Фриске Ольга Орлова рассказала о последних днях умершей от рака артистки. По ее словам, незадолго до смерти Фриске перестала узнавать окружающих. В момент, когда она ушла из жизни, Орлова была рядом с ней.
Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова побывала на программе «Секрет на миллион», где рассказала о последних днях жизни подруги и коллеги Жанны Фриске.
Орлова была в составе коллектива с 1995 года, Фриске пришла на год позже, с тех пор девушки стали ближайшими подругами.
Певица стала крестной сына Фриске, а когда состояние страдавшей от рака подруги совсем ухудшилось, она старалась как можно больше проводить с ней времени.
Орлова рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о том, что незадолго до смерти артистка перестала узнавать окружающих. В один из моментов Ольга не выдержала напряжения и выбежала из комнаты, в которой лежала умирающая подруга, и начала рыдать.
Последние дни своей жизни Жанна уже не приходила в сознание, Ольга была у нее дома вместе с родственниками певицы в момент, когда она ушла из жизни.
В беседе с ведущей Орлова подчеркнула, что подругу уже не вернуть, но с ей бы очень хотелось общаться с ее маленьким сыном, своим крестником. Однако Платон остался на попечении своего отца, Дмитрия Шепелева. В связи с чем артистка не имеет возможности хоть как-то участвовать в жизни крестника.
«Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают», — сказала она.
По информации «Дни.ру», выпуск «Секрета на миллион» с участием Ольги Орловой можно будет увидеть 30 марта на телеканале НТВ.
В середине марта в Москве скоропостижно скончалась певица Юлия Началова. Ее подруга фигуристка Мария Бутырская в интервью порталу Teleprogramma.pro обратила внимание на то, артистка стала девятой скончавшейся из всех участников проекта «Последний герой».
До этого при самых разных обстоятельствах ушли из жизни певица Жанна Фриске, автор проекта Сергей Супонев, ведущий первого сезона Сергей Бодров, участники шоу Сергей Сакин и Яна Волкова, музыкант Крис Кельми, рэпер Кирилл Толмацкий (Децл), и актриса Вера Глаголева.
«Мне мама позвонила и все сказала. Она была не так давно на моем дне рождения. Пела, танцевала. Что хочу сказать. Фриске. Началова. «Последний герой», где мы и познакомились. Кошмар какой-то. Ей бы жить, любить, воспитывать детей», — рассказала Бутырская.
Бывшая спортсменка также вспоминала, что ее супруг вместе с бывшим мужем Началовой Александром Фроловым играли вместе за команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
«Она была такая молодая, искренняя. Тогда у нее был другой муж. При этом она хотела уйти из «Последнего героя». Скучала, рвалась к родным. Юля была очень откровенным человеком», — добавила она.
Кроме того, она предположила, что Началова решилась на развод с Фроловым, так как влюбилась. Фигуристка отметила, что именно певица была инициатором разрыва отношений.
По некоторой информации, перед съемками передачи «Последний герой», участники которой проходили различные испытания на необитаемых островах в Карибском море, коренные жители предупреждали организаторов о том, что ранее эта местность принадлежала племенам майя. По их словам, все происходившее во время съемок могло разозлить местных духов.
Первым из девяти причастных к проекту погиб продюсер и телеведущий Сергей Супонев. В начале декабря 2001 года, меньше чем через месяц после премьеры «Последнего героя» на российском телевидении, его снегоход занесло на покрывшейся льдом Волге, он врезался в деревянные мостки речной пристани. В результате чего Супонев получил несовместимые с жизнью травмы.
Через год из жизни ушел ведущий первого сезона шоу актер Сергей Бодров. Его смерть предположительно наступила в результате схода ледника в Кармадонском ущелье. Бодров был занят съемками фильма «Связной», вся съемочная группа была погребена под лавиной льда и грязи.
Спасательные работы велись в течение нескольких месяцев, а группа добровольцев продолжала поиски леднике до начала 2004 года. Однако останки актера не были обнаружены.