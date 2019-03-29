Не узнавала родных: как умирала Жанна Фриске

Близкая подруга и коллега покойной певицы Жанны Фриске Ольга Орлова рассказала о последних днях умершей от рака артистки. По ее словам, незадолго до смерти Фриске перестала узнавать окружающих. В момент, когда она ушла из жизни, Орлова была рядом с ней.

Бывшая участница группы «Блестящие» Ольга Орлова побывала на программе «Секрет на миллион», где рассказала о последних днях жизни подруги и коллеги Жанны Фриске.

Орлова была в составе коллектива с 1995 года, Фриске пришла на год позже, с тех пор девушки стали ближайшими подругами.

Певица стала крестной сына Фриске, а когда состояние страдавшей от рака подруги совсем ухудшилось, она старалась как можно больше проводить с ней времени.

Орлова рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о том, что незадолго до смерти артистка перестала узнавать окружающих. В один из моментов Ольга не выдержала напряжения и выбежала из комнаты, в которой лежала умирающая подруга, и начала рыдать.

Последние дни своей жизни Жанна уже не приходила в сознание, Ольга была у нее дома вместе с родственниками певицы в момент, когда она ушла из жизни.

В беседе с ведущей Орлова подчеркнула, что подругу уже не вернуть, но с ей бы очень хотелось общаться с ее маленьким сыном, своим крестником. Однако Платон остался на попечении своего отца, Дмитрия Шепелева . В связи с чем артистка не имеет возможности хоть как-то участвовать в жизни крестника.

«Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают», — сказала она.

По информации «Дни.ру», выпуск «Секрета на миллион» с участием Ольги Орловой можно будет увидеть 30 марта на телеканале НТВ.

В середине марта в Москве скоропостижно скончалась певица Юлия Началова . Ее подруга фигуристка Мария Бутырская в интервью порталу Teleprogramma.pro обратила внимание на то, артистка стала девятой скончавшейся из всех участников проекта «Последний герой».

«Мне мама позвонила и все сказала. Она была не так давно на моем дне рождения. Пела, танцевала. Что хочу сказать. Фриске. Началова. «Последний герой», где мы и познакомились. Кошмар какой-то. Ей бы жить, любить, воспитывать детей», — рассказала Бутырская.

Бывшая спортсменка также вспоминала, что ее супруг вместе с бывшим мужем Началовой Александром Фроловым играли вместе за команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

«Она была такая молодая, искренняя. Тогда у нее был другой муж. При этом она хотела уйти из «Последнего героя». Скучала, рвалась к родным. Юля была очень откровенным человеком», — добавила она.

Кроме того, она предположила, что Началова решилась на развод с Фроловым, так как влюбилась. Фигуристка отметила, что именно певица была инициатором разрыва отношений.

По некоторой информации, перед съемками передачи «Последний герой», участники которой проходили различные испытания на необитаемых островах в Карибском море, коренные жители предупреждали организаторов о том, что ранее эта местность принадлежала племенам майя. По их словам, все происходившее во время съемок могло разозлить местных духов.

Первым из девяти причастных к проекту погиб продюсер и телеведущий Сергей Супонев. В начале декабря 2001 года, меньше чем через месяц после премьеры «Последнего героя» на российском телевидении, его снегоход занесло на покрывшейся льдом Волге, он врезался в деревянные мостки речной пристани. В результате чего Супонев получил несовместимые с жизнью травмы.

Через год из жизни ушел ведущий первого сезона шоу актер Сергей Бодров. Его смерть предположительно наступила в результате схода ледника в Кармадонском ущелье. Бодров был занят съемками фильма «Связной», вся съемочная группа была погребена под лавиной льда и грязи.

Спасательные работы велись в течение нескольких месяцев, а группа добровольцев продолжала поиски леднике до начала 2004 года. Однако останки актера не были обнаружены.