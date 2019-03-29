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Орлова открыла страшную правду о Фриске 

Дни.ру 2 часа назад
Ольга Орлова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка рассказала о последних месяцах жизни своей подруги, певицы Жанны Фриске.
Летом 2015 года в результате опухоли головного мозга умерла Жанна Фриске. Популярной исполнительнице было всего 40 лет. Последние пару дней артистка была без сознания и умерла у себя дома в окружении самых близких людей: родителей, младшей сестры Натальи и лучшей подруги Ольги Орловой. Она же стала крестной матерью ее единственного сына Платона.
Ольга Орлова сопровождала болеющую Жанну Фриске в поездках, оказывая заботу и поддержку. Лишь сейчас артистка решила рассказать о покойной подруге публично. Артистка пришла на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". "Эту страшную правду Ольга Орлова еще никому не рассказывала…" — объявил закадровый голос в анонсе шоу, свежий выпуск которого выйдет в субботу, 30 марта.
"Я понимаю, что Жанну не вернуть, но есть Платон", — сказала Ольга Орлова. Она дала понять Лере Кудрявцевой, что не видится с крестником, которого, к слову, воспитывает отец. телеведущий Дмитрий Шепелев. "Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают", — дрогнувшим голосом объяснила Ольга Орлова.
Она обратилась к Дмитрию Шепелеву: "Дим, я очень прошу тебя…" Однако чем закончится фраза, узнают зрители, посмотрев свежий выпуск на НТВ. Певица также рассказала о состоянии Жанны Фриске незадолго до смерти. Орлова рассказала, что та перестала всех узнавать. Ольга призналась, что, не выдерживая напряжения, просто выбежала от Жанны и пошла плакать. Все эти откровения Лера Кудрявцева слушала с серьезным и грустным лицом.
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Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева , Ольга Орлова , НТВ
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