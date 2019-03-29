Музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Инцидент произошёл ранним утром в Калифорнии по пути на выступление в город Санта-Ана, куда исполнители ехали после концерта в Финиксе.
Фургон с 24-летним британцем Стивеном Фицпатриком и 25-летним норвежцем Одуном Ладингом столкнулся на трассе с пикапом, после чего автомобили загорелись. В огне также погиб их американский тур-менеджер Тревор Энгельбрексон, сообщает Daily Star.
Издание отмечает, что музыканты познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. В 2017 году выпустили свой первый альбом. Это был их второй тур по США.
Ранее News.ru сообщал, что 18-летнего актёра сериала «Физрук» Егора Клинаева насмерть сбила проезжавшая мимо машина, когда он остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП на МКАД. Молодой артист погиб на месте, ещё двоих человек госпитализировали с различными травмами.