Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рок-группа Her's разбилась в автоаварии 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Инцидент произошёл ранним утром в Калифорнии по пути на выступление в город Санта-Ана, куда исполнители ехали после концерта в Финиксе.
Фургон с 24-летним британцем Стивеном Фицпатриком и 25-летним норвежцем Одуном Ладингом столкнулся на трассе с пикапом, после чего автомобили загорелись. В огне также погиб их американский тур-менеджер Тревор Энгельбрексон, сообщает Daily Star.
Издание отмечает, что музыканты познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. В 2017 году выпустили свой первый альбом. Это был их второй тур по США.
Ранее News.ru сообщал, что 18-летнего актёра сериала «Физрук» Егора Клинаева насмерть сбила проезжавшая мимо машина, когда он остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП на МКАД. Молодой артист погиб на месте, ещё двоих человек госпитализировали с различными травмами.
News.ru: последние новости
РФ оказывает помощь госпитализированной в Шанхае модели Меган Маркл оделась в секонд-хенде Охлобыстин и Пореченков снялись в ролике о Зеленском
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Егор Клинаев , Газета Daily Star , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все самое важное о выборах президента Украины3
В Москве введен план «Сирена»89
Пореченков захотел стать министром на Украине79
Экс-супруга Началовой обвинили в провокации1
Суд в прямом эфире: 14-летняя девушка указала на насильника21
Видео
В Москве введен план «Сирена»
Происшествия
Все самое важное о выборах президента Украины
В мире Статьи
Мужчина улетел на зонтике
Происшествия
Захарова назвала «блокировщика» урегулирования в Донбассе
Политика США
Пожарные сначала разбили машину, а потом залили её
Происшествия Общество
Экс-супруга Началовой обвинили в провокации
Шоу-бизнес Статьи
Мертвая петля из кабины пилота
Оружие Армия
Московские чиновники сняли заводной клип
Новости Москвы
Ямы в Москве начали ремонтировать снегом
Общество
Пореченков захотел стать министром на Украине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение