Рок-группа Her's разбилась в автоаварии

Музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США . Инцидент произошёл ранним утром в Калифорнии по пути на выступление в город Санта-Ана, куда исполнители ехали после концерта в Финиксе.

Фургон с 24-летним британцем Стивеном Фицпатриком и 25-летним норвежцем Одуном Ладингом столкнулся на трассе с пикапом, после чего автомобили загорелись. В огне также погиб их американский тур-менеджер Тревор Энгельбрексон, сообщает Daily Star.

Издание отмечает, что музыканты познакомились в Ливерпульском институте исполнительских искусств. В 2017 году выпустили свой первый альбом. Это был их второй тур по США.