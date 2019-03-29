Пореченков и Охлобыстин сняли ролик про Зеленского

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Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.
"Ну, если он выиграет…", — говорит Пореченков. "Он будет нам должен", — продолжает Охлобыстин.
Актеры обмениваются репликами "слава Украине", "Крым наш" и "все наше", после чего выпивают содержимое стаканов. Далее они обнимаются и выкрикивают: "Только Зеленский!".
Пореченков и Охлобыстин в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 38 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, Тимошенко — 12,5%. Рейтинг Бойко составляет около 10%.
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Шоу-бизнес , Видео , Конфликты , Иван Охлобыстин , Михаил Пореченков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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