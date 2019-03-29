Пореченков и Охлобыстин сняли ролик про Зеленского

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

В ролике артисты садятся за стол со стаканами в руках.

"Ну, если он выиграет…", — говорит Пореченков. "Он будет нам должен", — продолжает Охлобыстин.

Актеры обмениваются репликами "слава Украине", "Крым наш" и "все наше", после чего выпивают содержимое стаканов. Далее они обнимаются и выкрикивают: "Только Зеленский!".

Пореченков и Охлобыстин в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата.