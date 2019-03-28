Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая прихоть? Зачем Шнуров съехался с Ахеджаковой 

Газета.Ru 3 часа назад
Музыкант Сергей Шнуров и актриса Лия Ахеджакова поселились в коммунальной квартире для работы над фильмом «Этаж». Съемки ленты о расселении коммуналки стартовали в Санкт-Петербурге 25 марта.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и народная артистка России Лия Ахеджакова стали жителями коммунальной квартиры в рамках работы над фильмом «Этаж». Съемки ленты о расселении коммуналки стартовали в Санкт-Петербурге 25 марта.
В этот день участники съемочной группы «Ленфильма» приехали в Ботанический сад Петра Великого, чтобы традиционно разбить тарелку с фамилиями актеров, режиссера и продюсера, сообщает «Пятый канал».
«Основной сюжет — это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсылку — это близко к «Покровским воротам», — рассказал продюсер Эдуард Пичугин.
Он добавил, что фильм покажет проблемы жильцов коммуналки, особенности их взаимоотношений и стандартные житейские ситуации, в которых не обойдется без юмора.
Главные роли в ленте сыграют фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров и народная артистка России Лия Ахеджакова. Также в фильме снимутся Анастасия Мельникова, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Семен Стругачев и Александр Баширов.
Недавно Сергей Шнуров в стихотворной форме заявил о завершении музыкальной карьеры — вероятно, в пользу кинематографа. Музыкант написал в инстаграме, что текущий тур его коллектива станет прощальным.
В начале традиционно богатого на нецензурную лексику произведения Шнуров снисходительно оценил свое творчество.
Певец подчеркнул, что самостоятельно выбрал «этот стиль баснословного угара» и «жег, как мог, Шнура фитиль» со времен популярности энергетического коктейля «Ягуар» до «эпохи пост-спайса».
«Странно, но все жив нахал. // Дорн вопил, мол не стесняйся, // Не стесняясь, я бухал», — признался Шнуров.
Также он сообщил, что устал «все „иметь“ в предельном смысле» и пришел к выводу, что «раж уходит в тираже».
«Быть в витрине зоопарка, // Это та еще запарка; // Ряженым орангутаном, // Танцевать потешно танго, // Под свои стишки и песни, // А про выходной забудь. // Хочешь лопни, хочешь тресни, // Выдай людям что-нибудь», — пожаловался певец.
Далее 45-летний исполнитель заявил, что «уже подрос», обратил внимание подписчиков на собственные «седины» и рассказал о желании «пожить для себя».
«Почесал свои седины. // Смерил жизнь самою ею. // Прожил я до середины, // Делал то, что я умею», — написал Шнуров.
В заключение музыкант пообещал в будущем снова собрать «Ленинград», но только в том случае, если его не достанут «в край». На этой ноте он окончательно попрощался с фанатами.
«А пока, ну все, пока. // Мавр сделал свое дело, // Знаю я наверняка», — подытожил лидер «Ленинграда».
Его слова подтвердил гитарист группы Дмитрий Гугучкин. В комментарии телеканалу «360» музыкант заявил, что опубликованный Шнуровым текст стоит воспринимать всерьез.
«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа «Ленинград» в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — сказал Гугучкин.
В конце 2018 года источник из окружения группы сообщил сайту kp.ru о том, что новая возлюбленная Шнурова, поэтесса Ольга Абрамова, предложила уменьшить зарплаты музыкантов.
«Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя», — рассказал источник.
По словам бывшего участника коллектива Стаса Барецкого, сам Шнуров всегда «был далек от финансовых вопросов», занимаясь только творчеством.
Ранее лидер группировки уже неоднократно говорил о том, что не планирует до конца жизни заниматься музыкой. Например, в интервью журналу «Медведь» в 2013 году Шнуров напомнил о просьбе «пристрелить» его в случае выступлений на сцене после сорока лет.
Газета.Ru: последние новости
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы Почему подруга Началовой бросилась защищать Фролова
Комментарии6
Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Ольга Абрамова , Анастасия Мельникова , Светлана Немоляева , Лия Ахеджакова , Эдуард Пичугин , Сергей Шнуров , Семен Стругачев , Александр Баширов , Анвар Либабов , Ленфильм , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова назвала «блокировщика» урегулирования в Донбассе
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы204
Демарш главы КС Украины угрожает «взорвать» страну148
«Новое оружие России затянет петлю на нашей шее»136
Названа причина масштабных взрывов на Украине7
Новости партнеров
Видео
Мужчина улетел на зонтике
Происшествия
Захарова назвала «блокировщика» урегулирования в Донбассе
Политика США
Новая прихоть? Зачем Шнуров съехался с Ахеджаковой
Шоу-бизнес Статьи
Боевой F-35B вертикально сел
Армия Войска
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Политика Латинская Америка
ЧВК из Украины нашли в Сирии
В мире Армия
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге
Войска Армия
У Зеленского нашли виллу в Италии
В мире Украина
Лукашенко пригрозил военным положением
В мире
Взрывы в московском метро: задержан член банды
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение