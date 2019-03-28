Новая прихоть? Зачем Шнуров съехался с Ахеджаковой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и народная артистка России Лия Ахеджакова стали жителями коммунальной квартиры в рамках работы над фильмом «Этаж». Съемки ленты о расселении коммуналки стартовали в Санкт-Петербурге 25 марта.

В этот день участники съемочной группы «Ленфильма» приехали в Ботанический сад Петра Великого, чтобы традиционно разбить тарелку с фамилиями актеров, режиссера и продюсера, сообщает «Пятый канал».

«Основной сюжет — это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсылку — это близко к «Покровским воротам», — рассказал продюсер Эдуард Пичугин.

Он добавил, что фильм покажет проблемы жильцов коммуналки, особенности их взаимоотношений и стандартные житейские ситуации, в которых не обойдется без юмора.

Недавно Сергей Шнуров в стихотворной форме заявил о завершении музыкальной карьеры — вероятно, в пользу кинематографа. Музыкант написал в инстаграме, что текущий тур его коллектива станет прощальным.

В начале традиционно богатого на нецензурную лексику произведения Шнуров снисходительно оценил свое творчество.

Певец подчеркнул, что самостоятельно выбрал «этот стиль баснословного угара» и «жег, как мог, Шнура фитиль» со времен популярности энергетического коктейля «Ягуар» до «эпохи пост-спайса».

«Странно, но все жив нахал. // Дорн вопил, мол не стесняйся, // Не стесняясь, я бухал», — признался Шнуров.

Также он сообщил, что устал «все „иметь“ в предельном смысле» и пришел к выводу, что «раж уходит в тираже».

«Быть в витрине зоопарка, // Это та еще запарка; // Ряженым орангутаном, // Танцевать потешно танго, // Под свои стишки и песни, // А про выходной забудь. // Хочешь лопни, хочешь тресни, // Выдай людям что-нибудь», — пожаловался певец.

Далее 45-летний исполнитель заявил, что «уже подрос», обратил внимание подписчиков на собственные «седины» и рассказал о желании «пожить для себя».

«Почесал свои седины. // Смерил жизнь самою ею. // Прожил я до середины, // Делал то, что я умею», — написал Шнуров.

В заключение музыкант пообещал в будущем снова собрать «Ленинград», но только в том случае, если его не достанут «в край». На этой ноте он окончательно попрощался с фанатами.

«А пока, ну все, пока. // Мавр сделал свое дело, // Знаю я наверняка», — подытожил лидер «Ленинграда».

Его слова подтвердил гитарист группы Дмитрий Гугучкин. В комментарии телеканалу «360» музыкант заявил, что опубликованный Шнуровым текст стоит воспринимать всерьез.

«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа «Ленинград» в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — сказал Гугучкин.

В конце 2018 года источник из окружения группы сообщил сайту kp.ru о том, что новая возлюбленная Шнурова, поэтесса Ольга Абрамова , предложила уменьшить зарплаты музыкантов.

«Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя», — рассказал источник.

По словам бывшего участника коллектива Стаса Барецкого, сам Шнуров всегда «был далек от финансовых вопросов», занимаясь только творчеством.

Ранее лидер группировки уже неоднократно говорил о том, что не планирует до конца жизни заниматься музыкой. Например, в интервью журналу «Медведь» в 2013 году Шнуров напомнил о просьбе «пристрелить» его в случае выступлений на сцене после сорока лет.