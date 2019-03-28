«Это спектакль»: звезда «Аншлага» об обмане на «Первом канале»

Бандурин появился в программе «Первого канала» в феврале. На шоу Шепелева пришла девушка, утверждавшая, что давно состоит в любовной связи с юмористом и даже воспитывает их общего ребенка. Также там появлялся предполагаемый любовник жены Бандурина.

«Это все спектакль. Огромное количество писем говорит о том, что мы неплохие актеры», — написал он.

Бандурин отметил, что из-за сгоревшего дома и финансовой пирамиды его семья осталась без денег, а попрошайничать и жить на пожертвования он не хочет.

По словам юмориста, его основных заработков не хватает на восстановление дома.

«Не осуждайте нас!» — призвал он.

Пожар в доме Бандурина в подмосковном поселке Костино произошел в декабре прошлого года. Сообщалось, что в построенном 15 лет назад коттедже площадью 200 «квадратов» замкнуло проводку, огонь охватил строение за считанные минуты. Никто из членов семьи Бандурина серьезно не пострадал. Артист рассказал, что этот дом был единственным жильем, поэтому теперь его семье придется снимать квартиру.