Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это спектакль»: звезда «Аншлага» об обмане на «Первом канале» 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Участник программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Николай Бандурин заявил, что снялся в шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» ради денег. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на Instagram артиста.
Бандурин появился в программе «Первого канала» в феврале. На шоу Шепелева пришла девушка, утверждавшая, что давно состоит в любовной связи с юмористом и даже воспитывает их общего ребенка. Также там появлялся предполагаемый любовник жены Бандурина.
«Это все спектакль. Огромное количество писем говорит о том, что мы неплохие актеры», — написал он.
Бандурин отметил, что из-за сгоревшего дома и финансовой пирамиды его семья осталась без денег, а попрошайничать и жить на пожертвования он не хочет.
По словам юмориста, его основных заработков не хватает на восстановление дома.
«Не осуждайте нас!» — призвал он.
Пожар в доме Бандурина в подмосковном поселке Костино произошел в декабре прошлого года. Сообщалось, что в построенном 15 лет назад коттедже площадью 200 «квадратов» замкнуло проводку, огонь охватил строение за считанные минуты. Никто из членов семьи Бандурина серьезно не пострадал. Артист рассказал, что этот дом был единственным жильем, поэтому теперь его семье придется снимать квартиру.
Комментарии49
Шоу-бизнес , Видео , Николай Бандурин , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демарш главы КС Украины угрожает «взорвать» страну131
Пока вы спали: Арест Абызова связали с Чубайсом161
Задержан причастный к терактам в московском метро боевик1
«Лесному делу» дали ход: В окружении Фургала подтвердили обыски в правительстве205
Путин заговорил по-киргизски4
Видео
Пока вы спали: Арест Абызова связали с Чубайсом
Общество
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Сбившая спутник Земли ракета попала на видео
Наука и техника
Задержан причастный к терактам в московском метро боевик
Криминал Происшествия
Путин заговорил по-киргизски
Политика
Убийцу 16-летней девушки спустя 15 лет нашли в колонии
Криминал Происшествия
В Сети появилось видео удара Израиля по Алеппо
Ближний Восток Армия
Складной смартфон Xiaomi попал на видео
Гаджеты Наука и техника
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение