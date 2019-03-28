Мама заболевшей в Шанхае российской модели сделала заявление

Модель из Ростова-на-Дону Алиса Митрова, работавшая в Шанхае , оказалась не в состоянии оплатить лечение бактериального менингита в китайской больнице. Однако девушка не может вернуться на Родину, пока полностью не восстановится, сообщает портал 161.ru со ссылкой на слова её матери.

21-летнюю Митрову госпитализировали в шанхайскую больницу 25 марта с подозрением на ветрянку. Позже медики определились с диагнозом. Врачи обнаружили у модели признаки бактериального менингита. Из-за того, что лечение заболевания не входит в страховку девушки, администрация медучреждения выставила россиянке счёт в 35 тысяч юаней (около 340 тысяч рублей — прим.ред.). Мать девушки отметила, что денег на лечение у семьи нет, но и вернуться на Родину в ближайшее время её дочь не сможет.

«Ей навредит давление в самолете, на поезде ее транспортировать тоже нельзя — он стоит на границе пять часов. И даже когда ее выпишут, ей нужно будет восстанавливаться как минимум месяц», — заявила женщина.

Помочь девушке решили её друзья, открыв сбор средств, которые впоследствии будут переданы Алисе Митровой. На призыв о помощи, размещённый в соцсетях, откликнулись сотни человек. В результате активистам удалось собрать около 1,5 миллионов рублей, после чего сбор был закрыт.

Мать Митровой в разговоре с журналистами портала 161.ru заявила, что собранных денег явно недостаточно, поскольку её дочь никогда уже не сможет работать моделью, а восстановление после такого серьёзного заболевания требует больше средств.