Из-за странной истории с Началовой Фролов обратится в Верховный суд

Бывший возлюбленный покойной артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов побывал в эфире программы «Пусть говорят», где впервые рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией и иске о правах на квартиру. По словам спортсмена, он не предъявлял никаких обвинений певице.

Сообщалось, что предметом тяжбы была квартира в столичном элитном жилом комплексе площадью 167 квадратных метров. По информации СМИ, апартаменты Началова получила от ее второго супруга — бывшего футболиста Евгения Алдонина . Позже она якобы продала половину квартиры за 20 млн рублей Фролову.

Отношения артистки и спортсмена длились с 2011 по 2016 год. После разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег. В то время Началова заявляла, что не получала их, в связи с чем мужчина подал заявление в суд.

Вместе с тем, дело осложняется наличием в нем третьей стороны. В декабре 2018 года нижегородская компания предъявила свои права на квартиру, подав иск в суд уже на обоих владельцев квартиры — Началову и Фролова. Ближайшие заседания по искам Фролова к Началовой и фирмы из Нижнего Новгорода к бывшей паре назначены на апрель этого года. Высока вероятность того, что на них будет принято решение о приостановке обоих процессов на полгода, поскольку это стандартная практика в случае смерти ответчика.

Когда в студии «Пусть говорят» появился юрист Максим Суров , он подчеркнул, что семье Началовой по-прежнему предстоят три судебных заседания. Затем Фролов пояснил свое отсутствие на похоронах бывшей возлюбленной тем, что уже мысленно попрощался с ней.

Ведущий Дмитрий Борисов завел разговор о том, как зародились отношения певицы и хоккеиста. По словам самого спортсмена, их знакомство произошло в Лос-Анджелесе на встрече общих друзей. Фролов отметил, что они с Началовой даже познакомили своих дочерей: «Наши дочери, когда мы их познакомили, подружились и начали общаться вместе».

Позже высказался друг и коллега по сцене покойной певицы Марат Чанышев. Он заявил, что долг в 20 млн возник из-за того, что Фролов будто бы посчитал все подарки, которые он преподнес Юлии, учитывая билеты и счета в ресторанах, — из этого и сложилась такая сумма.

Адвокат Суров, в свою очередь отметил, что в числе трех упомянутых ранее судебных исков есть один против покойной артистки, где она по-прежнему выступает в качестве ответчика.

Когда в студии появилась представительница интересов певицы Анна Исаева, она ответила на обвинения в «вахтовом браке» народного артиста России Александра Пашутина . По ее словам, Фролов и Началова всегда жили вместе, когда находились в одном городе. Исаева также подчеркнула, что расставание с Фроловым было болезненным для певицы, так как спортсмен ушел к другой женщине.

Говоря о судебных исках, Фролов назвал их «запутанной историей».

«У нас правда есть общая недвижимость. Она была оформлена пять лет назад. Я никаких исков и претензий никогда не подавал. Мы обратились в Верховный суд, потому что считаем, что эта очень странная история. Мы хотим в этом разобраться. Также отмечу, что долгов никаких у Юли передо мной не было и нет», — рассказал он.

Хоккеист подчеркнул, что никаких исков певице не предъявлял: «Более того, на самом деле, иск предъявили мне. Инвестиционная компания подала иск с требованием взыскать с меня почти 26 млн рублей».

В ответ на это юрист Лариса Широкова заявила, что из открытых источников следует так, будто Фролов все же подал иск на Началову.

Анна Исаева, в свою очередь, выразила беспокойство тем, что опекун дочери Началовой Веры — бывший футболист Евгений Алдонин «находится в диалоге» с Фроловым. Однако она отказалась озвучить детали их беседы.

Фролов же заявил, что его настораживает в судебном иске от нижегородской компании то, что одним из возлюбленных Началовой являлся нижегородский судья Вячеслав Кудря. Вместе с тем спортсмен заявил, что не хочет делать «никаких голословных обвинений» в сговоре.