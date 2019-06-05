«Преподнесла внучка Лиды»: Садальский об отравлении Алибасова

Ранее СМИ сообщили, что продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заверил, что его отец выпил жидкость ненамеренно, это был несчастный случай.

«Комсомольская правда» позже написала , что у продюсера диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени. При этом врачи считают его состоянии тяжелым, но не безнадежным.

Станислав Садальский заявил, что, узнав об инциденте, ему стало «безумно жалко и обидно за Бари».

«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды (Федосеевой-Шукшиной), Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку», — резко заявил актёр (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

Артист пожелал «бывшему другу» скорейшего выздоровления и выразил надежду, что они «ещё повоюют».

Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября 2018 года. По словам продюсера, брак они зарегистрировали из-за того, что «пожилые люди хотят какой-то защищенности», и намекнул на поведение детей и внуков Федосеевой-Шукшиной. Позже стало известно, что внучка Народной артистки в тайне от бабушки продала её квартиру, чем вызвала бурное недовольство родственников.