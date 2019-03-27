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«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак 

Рамблер 44 минуты назад
Музыкант Владимир Кузьмин пообещал подать в суд на журналистов, распространивших информацию о его предполагаемом визите в онкоцентр. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Ранее один из пользователей Facebook рассказал, что встретил Кузьмина в очереди у кабинета радиотерапии. Позже эта новость появилась в СМИ.
Сам музыкант заверил, что «абсолютно здоров», и на следующий день обратился к журналистам.
Кузьмин подчеркнул, что из-за плотного графика у него нет времени на «разборки с бредом», появившимся в СМИ.
По словам музыканта, он подаст на СМИ в суд, как только у него появится свободное время. Кузьмин пояснил, что планирует привлечь журналистов из изданий с высоким рейтингом к ответственности по статье 128.1 УК РФ (клевета). В статье идет речь о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека или подрывающих его репутацию.
«Час «расплаты» для вас близок! PS. Пока мы формируем исковые заявления, вы ещё можете принести публичные извинения», — заключил Кузьмин.
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Шоу-бизнес , Видео , Владимир Кузьмин
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