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Умер граф Калиостро из «Формулы любви» 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Кадр из фильма «Формула любви»
Умер актер Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Народному артисту республики было 87 лет.
Всесоюзную известность Мгалоблишвили получил, сыграв графа Калиостро в фильме «Формула любви» Марка Захарова. Всего в фильмографии актера более 30 ролей. В последний раз он появлялся на экранах в сериале «Возмездие» 2011 года.
В 2001 году Мгалоблишвили в знак протеста отказался принять одну из высших государственных наград Грузии — «орден Чести». Он заявил, что власти отняли у него достоинство, поскольку после нескольких десятков лет работы в ведущем театре страны «вынудили обращаться за помощью к друзьям в России и просить их предоставить какую-нибудь роль в любом фильме, чтобы заработать немного денег».
26 марта стало известно о смерти народного артиста Республики Северная Осетия — Алания Лактемира Дзтиева. Актеру, сыгравшему в фильме «Пираты XX века», было 67 лет.
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