Режиссёр фильма «Асса» госпитализирован

Медики госпитализировали российского режиссёра Сергея Соловьёва в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash

По словам автора сообщения, у 74-летнего творческого деятеля диагностирована язва желудка и серьёзные проблемы с сердцем. Отмечается, что в настоящее время врачи борются за жизнь кинематографиста.

Сергей Соловьёв носит звание народного артиста РФ, являясь сценаристом, режиссёром и продюсером. Известен созданием трилогии, состоящей из фильмов «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звёздным небом».