«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью

Промоутер звезд шоу-бизнеса Сергей Лавров рассказал, что российская певица Юлия Началова, ушедшая из жизни 16 марта, в последнее время испытывала серьезные финансовые трудности. Согласно его словам, по этой причине артистка соглашалась на работу «за любые деньги».

Сергей Лавров сообщил, что незадолго до смерти певица Юлия Началова испытывала серьезные финансовые трудности. По его словам, из-за бедственного положения артистка соглашалась на работу «за любые деньги».

«В последнее время Юля Началова жила только на алименты Евгения Алдонина (бывший муж певицы — «Газета.Ru»), которые он перечислял на дочь. И то, видимо, часть этих средств уходила на лечение. Увы, концертов у нее не было. Юля соглашалась работать за любые деньги. Даже гонорар не называла — главное, чтобы была работа. В последний раз мы платили ей 150 тыс. рублей за концерт», — цитирует его kp.ru.

Промоутер также вспомнил об одном случае, когда один из заказчиков заплатил Юлии не за ее песни, но за «возможность увидеть красивую девушку из телевизора».

«Вспоминаю один заказник с ней. Заказчик сказал: «Не важно, что Юля будет петь. Она такая красивая. Такое кукольное личико. Пусть приедет, со мной поужинает и потом споет, что захочет». То есть он платил за возможность увидеть красивую девушку из телевизора, а не за ее песни», — рассказал Лавров.

Друзья Началовой, в свою очередь, отметили, что певица в последнее время «едва сводила концы с концами».

«Все считали, что Юля обеспечена, а она едва сводила концы с концами! Мало выступала. Последний заработок (около 250 тыс. рублей) у нее был на шоу «Один в один», где она была наставником», — поведали они.

Согласно источнику, из-за отсутствия средств на счетах Началовой поначалу ее даже не на что было хоронить, однако позднее родителей усопшей финансово поддержали среди прочих Николай Басков, Филипп Киркоров и Диана Гурцкая.

Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года — всего спустя несколько дней после появления в СМИ первых сообщений о госпитализации певицы (как оказалось впоследствии, в больницу артистка попала чуть раньше). Примечательно, что изначально едва ли не все сочли данную информацию банальными слухами — в том числе и по той причине, что представители артистки либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли обращение звезды ко врачам плановым.

Говоря о скоропостижной кончине знаменитой дочери, отец исполнительницы, внесший огромный вклад в ее становление в качестве артистки, сообщил, что сердце девушки не выдержало на фоне сильного абсцесса и заражения крови. Певица в последние годы жизни страдала из-за подагры, о чем неоднократно рассказывала публично.

Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Проводить Юлию в последний путь пришли многие поклонники артистки и ее коллеги по шоу-бизнесу, включая циркового артиста Эдгарда Запашного, певцов Кирилла Андреева, Влада Топалова, Ирину Салтыкову, Анастасию Стоцкую, Зару, Катю Лель, Филиппа Киркорова, актера Александра Михайлова, пародиста Александра Пескова, продюсера Бари Алибасова и многих других.

Была на траурном мероприятии и пиар-менеджер Началовой Анна Исаева, которая в последние дни жизни Юлии едва ли не ежедневно сообщала публике об ее состоянии. Женщина в ходе общения с журналистами выразила мнение, что певица была бы рада, если бы знала, сколько людей пришло с ней проститься.

«Приезжают люди из Воронежа, их много. Там Началова родилась. Приехали учителя Юли, сокурсники ее, здесь все — цитирует Исаеву «Московский комсомолец». — В прощальном зале сейчас много людей, Юля, как принцесса, вся в былых цветах. Мы близкие люди, ей было 19 лет, когда познакомились. Я пиарила ее свадьбу — с тех пор и дружу с ней. Юля всегда работала на износ. Сейчас много нападок, прошу уважать артистов. Мне она никогда не жаловалась, хотя мы близкие люди».

Кроме того, она сообщила, что 12-летняя дочь Юлии останется с бабушкой и дедушкой — и ее родной отец, экс-футболист сборной России Алдонин, якобы не против этого.