В Сети появились фото Джигарханяна после выписки

В Сети появились снимки народного артиста СССР Армена Джигарханяна после выписки из больницы. На фото знаменитый актёр выглядит исхудавшим, но улыбается.

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Фотографии разместил друг артиста Артур Согомонян. Мужчина отметил, что врачи пока не рекомендуют 83-летнему Джигарханяну приступать к работе в театре (артист руководит Московским драмтеатром — прим. ред). Медики советуют актёру полностью восстановиться после продолжительной болезни.

«Наш мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным". С журналистами не общается, активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями», — подписал снимки Согомонян.

Мужчина также отметил, что в театре учредили премию молодым актёрам. Джигарханян вызвался самостоятельно просматривать работы претендентов.

Здоровье народного артиста СССР заметно ухудшилось осенью 2017 года на фоне развода с 40-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую Джигарханян обвинил в воровстве денег. Артист отмечал, что женщина «причинила ему много боли». Знаменитый актёр вынужден был регулярно проходить лечение в больницах и санаториях. В ноябре 2017 года СМИ обнародовали итоги финансовой проверки Московского драмтеатра, которым на протяжении двух лет руководила Цымбалюк-Романовская. Оказалось, что за это время из бюджета культурного учреждения было выведено в оффшоры порядка 80 миллионов рублей. Позже суд признал женщину виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни, поскольку было доказано, что Цымбалюк-Романовская следила за Джигарханяном в его рабочем кабинете с помощью скрытой видеокамеры.