Прикостылял за званием: как наградили Диму Билана 

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского. На торжественную церемонию в Большом театре артист пришел на костылях и в официальном костюме-тройке.
Певец Дима Билан был награжден званием заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского. На торжественную церемонию, прошедшую в Большом театре, исполнитель был вынужден прийти на костылях. Однако, они не помешали ему облачиться в официальный костюм-тройку.
Поблагодарив поклонников, артист поделился в своем инстаграме видеороликом с церемонии и эмоциями по этому поводу.
«Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто — все начинается с нас самих и трудиться, вышибая искры в профессии — это главное! Рад служить душам людей! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» — написал заслуженный артист.
Как сообщалось ранее, Билан сломал ногу недалеко от собственного дома в конце февраля. Серьезная травма не заставила музыканта отменить концерт в Санкт-Петербурге, но позже ему все-таки пришлось обратиться к помощи врачей. Перенеся хирургическое вмешательство, артист отменил все выступления, намеченные на март, и некоторое время передвигался на инвалидной коляске.
Когда стало известно о травме артиста, это вызвало серьезный переполох среди его поклонников. Они по сей день до сих пор отправляют певцу сотни сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Пока трудно спрогнозировать, когда Билан полностью восстановится и вернется к выступлениям. В настоящее время артист старается меньше напрягаться и регулярно посещает врачей. Однако сломанная нога не мешает певцу продолжать продолжать творческую деятельность. Так, недавно он опубликовал несколько фотографий и роликов, сделанных в звукозаписывающей студии.
Ранее Билан в своем инстаграме отреагировал на смерть 38-летней певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.
«Все мы надеялись, что ты справишься, Юля. Безумно грустно. Такая ты неземная», — написал певец.
В начале февраля Билан резко раскритиковал церемонию вручения наград «Грэмми», прошедшую в Лос-Анджелесе.
«Не хочу показаться древним или каким-то стариком — хотя, конечно, это не так — но вот смотрел я «Грэмми» сейчас. Какую-то часть. Где эти стержневые люди? Где столпы? — возмутился музыкант. — Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь — и все какой-то штамп, какая-то пародия. Хорошо хоть Дайана Росс выскочила, хоть что-то спела. Спасибо еще за Алишу Кис! Но по большому счету, жалко!
Таких, как Уитни Хьюстон, конечно, ждать вообще не приходится. Хорошо, надо делать скидку, есть какие-то поколенческие запросы, но все, что было сделано раньше, имело какой-то вес. А сейчас — временщики!»
Кроме того, в январе Дима Билан вместе с коллегой по сцене Полиной Гагариной оказался жертвами мошенников во время отпуска.
Неизвестные опубликовали в сети объявление о наборе в массовку для съемок клипа на совместную композиции Билана и Гагариной «BilanPholiya», созданной на основе песен «Меланхолия» и «Молния».
Лжеработодатели уверяли каждого обратившегося в том, что именно он идеально вписывается в концепцию съемки. Кандидата утверждали на роль второго плана и отправляли ему письмо с подробной информацией о ходе съемок и оплате труда — за восьмичасовой день организаторы обещали заплатить 5 тыс. рублей, а за каждый дополнительный час «накидывать» по 500 рублей. Однако за свои услуги агенты просили отправить 1200 рублей и выслать на почту чек, который подтверждал бы денежный перевод.
Возмущенные мошенничеством музыканты опубликовали в своих инстаграмах скриншоты переписок с аферистами и обратились к поклонникам с просьбой быть бдительными, не верить сомнительным организаторам и черпать информацию только на официальных сайтах.
«Дорогие друзья, пока я тут отдыхаю, мошенники не спят. На песню «BilanPholiya» клип сниматься не будет, сейчас я вам покажу скриншоты, по которым мошенники действуют. Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег!» — заявила Гагарина в видеообращении.