Прикостылял за званием: как наградили Диму Билана

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского . На торжественную церемонию в Большом театре артист пришел на костылях и в официальном костюме-тройке.

Певец Дима Билан был награжден званием заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского. На торжественную церемонию, прошедшую в Большом театре, исполнитель был вынужден прийти на костылях. Однако, они не помешали ему облачиться в официальный костюм-тройку.

Поблагодарив поклонников, артист поделился в своем инстаграме видеороликом с церемонии и эмоциями по этому поводу.

«Не буду уходить в дебри, тем более это не моя профессия, скажу просто — все начинается с нас самих и трудиться, вышибая искры в профессии — это главное! Рад служить душам людей! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» — написал заслуженный артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 25 Мар 2019 в 5:58 PDT Как сообщалось ранее, Билан сломал ногу недалеко от собственного дома в конце февраля. Серьезная травма не заставила музыканта отменить концерт в Санкт-Петербурге , но позже ему все-таки пришлось обратиться к помощи врачей. Перенеся хирургическое вмешательство, артист отменил все выступления, намеченные на март, и некоторое время передвигался на инвалидной коляске.

Когда стало известно о травме артиста, это вызвало серьезный переполох среди его поклонников. Они по сей день до сих пор отправляют певцу сотни сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Пока трудно спрогнозировать, когда Билан полностью восстановится и вернется к выступлениям. В настоящее время артист старается меньше напрягаться и регулярно посещает врачей. Однако сломанная нога не мешает певцу продолжать продолжать творческую деятельность. Так, недавно он опубликовал несколько фотографий и роликов, сделанных в звукозаписывающей студии.

Ранее Билан в своем инстаграме отреагировал на смерть 38-летней певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта.

«Все мы надеялись, что ты справишься, Юля. Безумно грустно. Такая ты неземная», — написал певец.

В начале февраля Билан резко раскритиковал церемонию вручения наград «Грэмми», прошедшую в Лос-Анджелесе.

«Не хочу показаться древним или каким-то стариком — хотя, конечно, это не так — но вот смотрел я «Грэмми» сейчас. Какую-то часть. Где эти стержневые люди? Где столпы? — возмутился музыкант. — Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь — и все какой-то штамп, какая-то пародия. Хорошо хоть Дайана Росс выскочила, хоть что-то спела. Спасибо еще за Алишу Кис! Но по большому счету, жалко!

Таких, как Уитни Хьюстон , конечно, ждать вообще не приходится. Хорошо, надо делать скидку, есть какие-то поколенческие запросы, но все, что было сделано раньше, имело какой-то вес. А сейчас — временщики!»

Кроме того, в январе Дима Билан вместе с коллегой по сцене Полиной Гагариной оказался жертвами мошенников во время отпуска.

Неизвестные опубликовали в сети объявление о наборе в массовку для съемок клипа на совместную композиции Билана и Гагариной «BilanPholiya», созданной на основе песен «Меланхолия» и «Молния».

Лжеработодатели уверяли каждого обратившегося в том, что именно он идеально вписывается в концепцию съемки. Кандидата утверждали на роль второго плана и отправляли ему письмо с подробной информацией о ходе съемок и оплате труда — за восьмичасовой день организаторы обещали заплатить 5 тыс. рублей, а за каждый дополнительный час «накидывать» по 500 рублей. Однако за свои услуги агенты просили отправить 1200 рублей и выслать на почту чек, который подтверждал бы денежный перевод.

Возмущенные мошенничеством музыканты опубликовали в своих инстаграмах скриншоты переписок с аферистами и обратились к поклонникам с просьбой быть бдительными, не верить сомнительным организаторам и черпать информацию только на официальных сайтах.