В США кантри-исполнитель случайно застрелился на съемках клипа

Джастин Картер , известный американский кантри-исполнитель, погиб на съемках собственного клипа, сообщает The Sun.

35-летний музыкант во время съемок в Хьюстоне случайно нажал на курок пистолета, который использовал в качестве реквизита. Отмечается, что певец для самообороны носил заряженный пистолет. Пуля попала артисту в голову — он скончался на месте.

Джастин Картер исполнял кантри и рок-н-ролл. В ближайшее время он должен был отправиться в концертный тур по США. В марте певец выпустил успешный клип на песню Love Affair, а также подписал контракт с компанией Triple Threat Management. Продюсеры отмечали у Джастина большой потенциал и прогнозировали ему успех.

Напомним, в феврале в ДТП погиб известный британский рэпер Cadett (настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон). 28-летний исполнитель ехал в такси на концерт в Килский университет. В автомобиль врезался фургон. Музыкант скончался на месте.