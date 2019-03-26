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В США кантри-исполнитель случайно застрелился на съемках клипа 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Джастин Картер, известный американский кантри-исполнитель, погиб на съемках собственного клипа, сообщает The Sun.
35-летний музыкант во время съемок в Хьюстоне случайно нажал на курок пистолета, который использовал в качестве реквизита. Отмечается, что певец для самообороны носил заряженный пистолет. Пуля попала артисту в голову — он скончался на месте.
Джастин Картер исполнял кантри и рок-н-ролл. В ближайшее время он должен был отправиться в концертный тур по США. В марте певец выпустил успешный клип на песню Love Affair, а также подписал контракт с компанией Triple Threat Management. Продюсеры отмечали у Джастина большой потенциал и прогнозировали ему успех.
Напомним, в феврале в ДТП погиб известный британский рэпер Cadett (настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон). 28-летний исполнитель ехал в такси на концерт в Килский университет. В автомобиль врезался фургон. Музыкант скончался на месте.
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Шоу-бизнес , Видео , Джастин Картер , США
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