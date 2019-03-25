Подкосила смерть Началовой? Что случилось с Юрием Николаевым

Народный артист России Юрий Николаев прокомментировал слухи о его госпитализации. Согласно СМИ, 70-летний актер внезапно потерял сознание и во время падения сильно ударился головой.

Народный артист Николаев опроверг слухи о резком ухудшении состояния здоровья. Согласно StarHit , 70-летний актер был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц после обморока.

Сообщалось, что Николаев внезапно потерял сознание и во время падения сильно ударился головой. Врачи обнаружили у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице. По данным издания, медики поставили ему диагноз «синкопальное состояние», то есть внезапная потеря сознания, которую нельзя предсказать.

В то же время, как пишет сайт kp.ru, на вопрос о самочувствии, актер ответил, что с ним все в порядке. Отмечается, что у телеведущего было незначительное недомогание, связанное с проблемами с давлением и сосудами.

«Все хорошо, я в порядке. Так и передайте. Нет поводов для беспокойства», — приводит его слова издание.

Известно, что Николаев периодически проходит плановое обследование — в 2007 году у него был диагностирован рак кишечника. Тогда злокачественную опухоль обнаружили на ранней стадии, и медиками удалось вызвать ремиссию. Однако полностью справиться с болезнью не удалось, и в 2014 году у артиста случился рецидив, с которым специалисты снова благополучно справились.

«Это случилось лет 11-12 назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один, — рассказывал ведущий в передаче «Сегодня вечером». — В чем причина моего заболевания, я не знаю. Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность.

Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить».

Тем не менее, Николаев продолжает работать, и, по его мнению, в этом и заключается причина того, что страшная болезнь не может его одолеть.

«Каких-то рецептов я дать не могу, — продолжил Николаев. — Я знаю, что продлит мою жизнь, это однозначно, работа».

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе в семье «силовиков», поэтому для многих его близких стало неожиданностью то, что он решил связать свою жизнь с творчеством. Тем не менее, еще в средней школе Юрий Александрович начал посещать театральный кружок, после чего его стали приглашать на кишиневское телевидение, где он сыграл не одну детскую роль.

В 1965 году Николаев поступил в ГИТИС на специальность актера театра и кино. Окончив вуз в 1970 году, поступил на службу в Театр имени Пушкина, где проработал пять лет. В 1973 году начал внештатно работать на телевидении, а через два года решил оставить сцены и официально перешел на должность штатного сотрудника центрального телевидения Гостелерадио СССР в отделе дикторов.

Дебют на телевидении в роли ведущего у Николаева случился в передаче «Вперед, мальчишки!», которую он вел в течение двух лет. Однако в 1975 году тогда еще начинающий ведущий перешел в передачу «Утренняя почта». Программа очень быстро обрела огромную популярность среди зрителей. Изначально это не было оригинальным проектом, так как двумя годами ранее в эфир вышла передача «По письмам телезрителей», и только год спустя ее переименовали в хорошо знакомое всем название.

Придя в «Утреннюю почту», Николаев значительно оживил шоу, и, несмотря на то, что иногда у нее были и другие известные временные ведущие, программа твердо ассоциируется именно с Николаевым. Примечательно, что впоследствии Николаев признавался, что далеко не всегда выполнял заявки телезрителей, а сам составлял репертуар. По его словам, если бы он с точностью выполнял заявки, «то в каждой программе звучали бы Пугачева, Антонов, Кобзон, Ротару».

После победы юной Началовой в конкурсе «Утренняя звезда», семья переехала в Москву ради дальнейшего развития ее карьеры. «У меня не было слов, как понравилось», — прокомментировал отец певицы в программе Андрея Малахова . — Она выходила на сцену и совершенно не боялась».

С 2009 по 2016 годы Николаев вел передачу «ДОстояние РЕспублики», в которой исполнялись популярные советские песни прошлых лет.