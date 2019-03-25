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СМИ: телеведущий Юрий Николаев госпитализирован 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Юрий Николаев экстренно госпитализирован.
Телеведущий внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание, а при падении сильно ударился головой.
Николаева доставили в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у пациента сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.
В настоящее время врачи стабилизируют состояние Юрия Николаева.
Чуть позже супруга артиста опровергла появившиеся сообщения о случившемся. Позже и сам телеведущий подтвердил, что с ним все в порядке.
Несколько лет назад стало известно об онкологическом диагнозе Николаева. По словам самого телеведущего, уже 15 лет он ведет борьбу с раком кишечника.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Николаев
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