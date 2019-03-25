Юрий Николаев экстренно госпитализирован.

СМИ: телеведущий Юрий Николаев госпитализирован

Телеведущий внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание, а при падении сильно ударился головой.

Николаева доставили в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у пациента сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.

В настоящее время врачи стабилизируют состояние Юрия Николаева.

Чуть позже супруга артиста опровергла появившиеся сообщения о случившемся. Позже и сам телеведущий подтвердил, что с ним все в порядке.

Несколько лет назад стало известно об онкологическом диагнозе Николаева. По словам самого телеведущего, уже 15 лет он ведет борьбу с раком кишечника.