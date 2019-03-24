Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию

Российская певица Полина Гагарина , каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай , испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину. По словам артистки, дома она оказалась чудом, передает "Уралинформбюро"

Злоключения начались, когда Гагарина и члены ее команды оказались не на том вокзале. Они все же успели на нужную станцию, откуда должны были на такси доехать до аэропорта. Чтобы успеть на рейс, исполнительница попросила шофера ехать быстрее.

"Наш водитель ехал по встречке, и мы закрывали лицо руками от страха… Потом мы вбежали в аэропорт за пять минут до конца регистрации. Мы с диким криком умоляли пропустить нас без очереди, чтобы пройти паспортный контроль. После мы бежали на посадку и, дойдя до нужного выхода, увидели, что его изменили, а аэропорт Гуанчжоу огромный", — цитирует Гагарину 7Дней.ru.

К нужному выходу певица и члены ее команды все же добрались вовремя, однако там перед ними встал вопрос:

"Все переглянусь с застывшей мыслью в глазах: "Может нам не нужно на этот самолет?", но потом мы от бессилия решили, что мы летим и будь что будет".

В настоящее время Полина Гагарина находится в России.