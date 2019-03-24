«Лучше бы умерла ты»: подруге Началовой пожелали смерти

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Поклонники Началовой пожелали смерти её подруге 

News.ru 56 минут назад
Близкая подруга певицы Юлии Началовой, светская львица и писательница Лена Ленина пожаловалась на агрессию поклонников скончавшейся на 39-м году жизни артистки.
По её словам, негативную реакцию пользователей Сети вызвала фотография с телеведущим Андреем Малаховым, сделанная во время программы, посвящённой Началовой.
По завершении съемок она выложила совместный снимок в свой Instagram, не подумав, что широкая улыбка совершенно неуместна в данном случае.
Ленина рассказала «Московскому комсомольцу», что одна из подписчиц пожелала ей смерти.
"Лучше бы умерла ты, чем Началова", — написала она в комментариях к фото.
Писательница пояснила, что искренне скорбела из-за смерти подруги и выразила сожаление, что не успела извиниться перед Юлией после небольшой ссоры. Незадолго до смерти Юлии девушки должны были вместе поужинать. Однако Началова не приехала, за что Ленина на неё обиделась.
Юлия Началова скончалась 16 марта в московской больнице от острой сердечной недостаточности, вызванной сепсисом, который развился из-за попавшей в рану на ноге инфекции.
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Шоу-бизнес , Видео , Лена Ленина , Андрей Малахов , Московский комсомолец
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