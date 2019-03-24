Американская певица Дайана Росс встала на защиту своего коллеги Майкла Джексона на фоне разразившегося скандала вокруг фильма "Покидая Неверленд", в котором его обвиняют в педофилии. Об этом сообщается в ее твиттере.
Она подчеркнула, что мысли, изложенные в посте, — это то, что было у нее на сердце.
"Я верю и не сомневаюсь в том, что Майкл Джексон был и есть значительной, невероятной силой для меня и многих других", — написала Росс.
Звезда призвала общественность остановиться "во имя любви".
Ранее сообщалось, что Барбара Стрейзанд пояснила свои слова о фильме про Майкла Джексона.
Главные герои документальной картины — Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон — заявили, что певец сексуально эксплуатировал их, когда они были детьми. После премьеры "Покидая Неверленд" на фестивале "Сандэнс" и телеканале HBO фильм вызвал неоднозначную реакцию у публики.