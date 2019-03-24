Ольга Бузова не простила Александра Панайотова

Конфликт между Ольгой Бузовой и Александром Панайотовым, разгоревшийся в прошлом году, похоже, до сих пор никак не завершится. Недавно две звезды встретились друг с другом, но теплого общения не получилось.

Претензии к Ольге первым предъявил Панайотов. Увидев одно из выступлений Бузовой, певец заявил, что едва не впал в депрессию. А после разразился бурным постом в социальных сетях.

«Мне все-таки абсолютно противопоказано смотреть такие шоу, как «Грэмми», — заявил Александр. — Я после этого хожу несколько дней жутко подавленный, почти в депрессии. Как же полярны наши музыкальные миры. Какая пропасть между нами! Бейонсе, Адель, о чем тут можно вообще говорить? И прекрасный молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в «Инстаграме» легендарный Куинси Джонс, получил два «Грэмми» не потому что папа заплатил. А потому что действительно мега талантливый! А у нас все чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть…»

Бузова молчать не стала. Она обрушилась на Панайотова, заявив, что никак не ожидала критики с его стороны.

«Обидно, что господин Панайотов, за которого я болела в шоу «Голос» и которого я считаю бесконечно талантливым человеком, позволяет себе публично оскорблять творчество, которое нравится многим людям, которые также болели и переживали за него в шоу «Голос», — заявила звезда.

С тех пор две звезды регулярно отпускали в адрес друг друга разные колкости. Но лично не пересекались.

Они встретились лишь на днях, столкнувшись лицом к лицу на светском мероприятии. При виде Панайотова у Бузовой с лица тут же слетела улыбка, а Саша заметно растерялся. Но все же поприветствовал Ольгу. Впрочем, нормального общения не получилось.

— А я не то что о ней нелестно отзывался, — оправдывался Александр. — Я сначала посмотрел «Грэмми», а потом переключил на другой канал и увидел Бузову. Моя речь была продиктована контрастом. Ничего личного я к ней не имею. Мы не друзья, но приветствовать друг друга надо.

Сам Александр рад, что в российском шоу-бизнесе есть люди, с которых можно брать пример. Для Панайотова это Валерий Леонтьев , который готовится отмечать 70-летний юбилей. «Казанова», несмотря на эпатажный образ, по мнению Саши, ведет себя очень достойно.