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Малахов извинился перед отцом Началовой за то, что лишний раз не позвал ее в эфир 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: кадр из программы
Телеведущий Андрей Малахов извинился перед отцом скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Виктором за то, что не приглашал ее в эфир. Об этом он заявил на телеканале "Россия 1".
Отец скончавшейся Началовой нашел виновного в смерти певицы
Отец певицы Виктор Началов дал откровенное интервью Малахову у себя дома. После этого телеведущий извинился перед ним за недостаточное внимание к его дочери.
Кроме того, Малахов восхитился отношениями Началовой и ее отца, который посвятил всю свою жизнью развитию карьеры дочери.
Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал виновника смерти дочери.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
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