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Собчак ответила Кожевниковой на обвинение про трусы на фото 

Газета.Ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак ответила российской актрисе и депутату Госдумы Марии Кожевниковой, рассказавшей о об их ссоре из-за фото трусов. Об этом она написала в инстаграме.
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До этого Кожевникова поделилась, что Собчак нашла ее фотографию в коротком платье, на которой были видны трусы и якобы сказала, что она попала в Госдуму "тем местом, которое видно"
Собчак пояснила, что никогда не общалась с актрисой, поэтому слова Кожевниковой ее очень удивили.
"Я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались-вот и все общение", — добавила Собчак.
Ранее сообщалось, что Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов.
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