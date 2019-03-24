Собчак ответила Кожевниковой на обвинение про трусы на фото

До этого Кожевникова поделилась, что Собчак нашла ее фотографию в коротком платье, на которой были видны трусы и якобы сказала, что она попала в Госдуму «тем местом, которое видно»

Собчак пояснила, что никогда не общалась с актрисой, поэтому слова Кожевниковой ее очень удивили.

"Я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались-вот и все общение", — добавила Собчак.

Ранее сообщалось, что Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов.