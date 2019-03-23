Кормухина рассказала о разговоре у гроба Началовой

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила, что в жизни Юлии Началовой было много переживаний. Она всю жизнь, по словам Кормухиной, улыбалась через боль, не столько физическую, сколько душевную, пишет «Комсомольская правда».
Она отмечает, что Началовой было сложно творчески реализоваться, так как в шоу-бизнесе очень многое решают связи и деньги.
«Юля была достойна гораздо большего. В разы больше, чем те, кто крутится в ротациях, кто более предприимчив. Мы долго были у гроба перед официальной церемонией. Говорили с отцом, с мамой, с Ларисой Долиной. И все пришли к выводу, что это была придушенная внутри боль», — сказала она.
По мнению Кормухиной, травмировало Началову и то, что ей не дали поехать на «Евровидение».
«Она должна была поехать на «Евровидение». Ее заменили. Это легко пережить, как вы думаете?» — сказала она.
Кормухина также отметила невысокий уровень медицины в России. По ее мнению, врачи могли сделать гораздо больше, чтобы спасти исполнительницу. Она сослалась на мнение своего врача, заявившего, что медики в случае с Началовой уделяли внимание и боролись с отдельными проявлениями ее состояния, не отследив картину в целом.
«Я поехала к своему доктору и показала фотографии Юли. Он сказал, что рассматривали листочки на дереве, не обращая внимания на ствол, а тем более на корень», — поделилась она.
Юлия Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, возникшей на фоне сепсиса.