Кормухина рассказала о разговоре у гроба Началовой

«Юля была достойна большего»: Кормухина о переживаниях Началовой

Она отмечает, что Началовой было сложно творчески реализоваться, так как в шоу-бизнесе очень многое решают связи и деньги.

«Юля была достойна гораздо большего. В разы больше, чем те, кто крутится в ротациях, кто более предприимчив. Мы долго были у гроба перед официальной церемонией. Говорили с отцом, с мамой, с Ларисой Долиной. И все пришли к выводу, что это была придушенная внутри боль», — сказала она.

По мнению Кормухиной, травмировало Началову и то, что ей не дали поехать на «Евровидение».

«Она должна была поехать на «Евровидение». Ее заменили. Это легко пережить, как вы думаете?» — сказала она.

Кормухина также отметила невысокий уровень медицины в России. По ее мнению, врачи могли сделать гораздо больше, чтобы спасти исполнительницу. Она сослалась на мнение своего врача, заявившего, что медики в случае с Началовой уделяли внимание и боролись с отдельными проявлениями ее состояния, не отследив картину в целом.

«Я поехала к своему доктору и показала фотографии Юли. Он сказал, что рассматривали листочки на дереве, не обращая внимания на ствол, а тем более на корень», — поделилась она.

Юлия Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, возникшей на фоне сепсиса.