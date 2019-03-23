«Это была придушенная внутри боль»: Кормухина рассказала о своем разговоре с Долиной у гроба Началовой

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина присутствовала на похоронах Юлии Началовой. Она призналась, что у гроба перед официальной церемонией общалась с родителями исполнительницы, а также с певицей Ларисой Долиной, которая, как известно, является крестной матерью двенадцатилетней Веры Алдониной. По словам Кормухиной, Юлия всю жизнь улыбалась через боль. Причем не столько физическую, сколько душевную.

По словам певицы, в современном мире шоу-бизнеса все решают связи и деньги. Как считает Кормухина, Началова вполне могла быть востребована на телевидении и радио, но ей не давали заявить о себе. Исполнительница заметила, что она и сама дважды прошла через эту реку.

«Юля была достойна гораздо большего. В разы больше, чем те, кто крутится в ротациях, кто более предприимчив. Мы долго были у гроба перед официальной церемонией. Говорили с отцом, с мамой, с Ларисой Долиной. И все пришли к выводу, что это была придушенная внутри боль», — сказала она.

Кормухина не сомневается, что на первом месте среди причин раннего ухода из жизни Началовой «наш гребаный шоу-бизнес». Также она считает, что в России все-таки невысок уровень медицины. Как думает Кормухина, доктора Началовой могли сделать гораздо больше, чтобы спасти исполнительницу. Артистка разговаривала со своим врачом и тот сказал, что медики в случае с Началовой рассматривали листочки на дереве, но не обращали внимание на ствол и корень, сообщает « Комсомольская правда ».

Юлия Началова угодила в клинику еще 8 марта. Тогда никто и подумать не мог, что все настолько серьезно. Даже ее родные и знакомые были уверены, что звезда поправится. У певицы и раньше случались проблемы со здоровьем, она много лет страдала подагрой. То, что ситуация выходит из-под контроля стало понятно спустя три дня, когда вместо выписки певицу пришлось везти в другую клинику. Исполнительнице сделалось резко хуже. Стало ясно, что у звезды — сепсис. Началову погрузили в искусственную кому, надеясь, что таким образом организм сохранит необходимые ресурсы и поможет ей восстановиться. Вскоре было принято решение об ампутации ноги. Однако сердце звезды не выдержало. Началову похоронили спустя несколько дней на Троекуровском кладбище.