Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров объяснил свою фразу о Пушкине 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре существуют и другие поэты. Так он объяснил сказанную в Госдуме фразу о том, что "Пушкин — наше не все".
"Окромя дорогого нашего Александра Сергеевича есть еще Баратынский, окромя Есенина есть Клюев. Культура большая", — сказал музыкант в интервью РБК.
По его мнению, российские парламентарии остались в XIX веке и живут категориями романтизма.
"Они до сих пор все высокопарное и розовенькое воспринимают как культуру в хорошем смысле слова, а все то, что с сереньким у них не культура, а бескультурье", — считает Шнуров.
В Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные работе над законом "О культуре". В них участвовали музыканты Сергей Шнуров и Андрей Макаревич. Как передали СМИ, лидер "Ленинграда" хотел донести до участников слушаний то, что депутаты и сенаторы далеки от народа, в отличие от него самого. Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов полагает, что заявление Шнурова — пиар.
Он также сказал, что концепция закона выглядит как попытка с помощью сети поймать океан. По словам музыканта, любой блогер сейчас является производителем культуры и создателем смыслов.
В конце февраля Шнурова пригласили в общественный совет при комитете ГД по культуре. Главы комитета Елена Ямпольская отметила, что совету нужно "больше независимо мыслящих людей, больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре".
Москва24: последние новости
Представитель Юлии Началовой рассказала о ее состоянии Звезды выразили соболезнования родным Началовой Шнуров сравнил проект закона "О культуре" с попыткой поймать океан с помощью сети
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Романов , Андрей Макаревич , Сергей Шнуров , Госдума
Читайте также
Видео
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Названы финансовые подробности похорон Началовой
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре у гроба Началовой
Шоу-бизнес
Прощай, немытая Россия? Мамин срочно уезжает в США
Общество Статьи
«Не дождетесь»: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение