«Вся в соплях такая, не в настроении»: встретивший Пугачеву Дробыш спрятался за сына

По словам Дробыша, сочинять он начал очень рано. Первое время из-под его пера выходил посредственный материал, однако со временем ситуация изменилась. "Когда у меня накопилось определенное количество песен, я решил показать их кому-нибудь", — вспомнил композитор в студии программы "Судьба человека".

Виктор обратился за помощью к приятелю из Голландии . Друг продюсера был очень влиятельным человеком — президентом местного отделения компании "Warner Bros".

"Он говорит: "У меня есть такая тут тетка одна, ее муж меня достает. А тетка она такая у вас популярная, как президент. Я говорю: "Пугачева?" Он говорит: "Точно", — рассказал Дробыш.

Иностранец дал Виктору контакты Аллы Борисовны. Композитор отправил звезде свои песни, материал ей понравился. Пугачева пригласила Виктора к себе. Музыкант признался, что перед встречей с Примадонной очень робел. Чтобы справится со страхом он взял с собой сына.

"Я приехал, и она была вся в соплях такая, не в настроении: "Песни нормальные, я их возьму, сколько тебе денег?" Я не ожидал, я вообще не думал про деньги. Вот так, Алла Борисовна, могла не давать, я бы тебе и так их отдал", — обратился Дробыш к Пугачевой прямо из студии ток-шоу "Судьба человека".

Продюсер отметил, что обязан певице карьерой. Благодаря Примадонне он заработал себе имя.