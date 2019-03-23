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«Вся в соплях такая, не в настроении»: встретивший Пугачеву Дробыш спрятался за сына 

Дни.ру 1 час назад
Фото: www.globallookpress.com
Виктор Дробыш рассказал о начале своего творческого пути. В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" музыкальный продюсер признался, что многим обязан Алле Пугачевой.
По словам Дробыша, сочинять он начал очень рано. Первое время из-под его пера выходил посредственный материал, однако со временем ситуация изменилась. "Когда у меня накопилось определенное количество песен, я решил показать их кому-нибудь", — вспомнил композитор в студии программы "Судьба человека".
Виктор обратился за помощью к приятелю из Голландии. Друг продюсера был очень влиятельным человеком — президентом местного отделения компании "Warner Bros".
"Он говорит: "У меня есть такая тут тетка одна, ее муж меня достает. А тетка она такая у вас популярная, как президент. Я говорю: "Пугачева?" Он говорит: "Точно", — рассказал Дробыш.
Иностранец дал Виктору контакты Аллы Борисовны. Композитор отправил звезде свои песни, материал ей понравился. Пугачева пригласила Виктора к себе. Музыкант признался, что перед встречей с Примадонной очень робел. Чтобы справится со страхом он взял с собой сына.
"Я приехал, и она была вся в соплях такая, не в настроении: "Песни нормальные, я их возьму, сколько тебе денег?" Я не ожидал, я вообще не думал про деньги. Вот так, Алла Борисовна, могла не давать, я бы тебе и так их отдал", — обратился Дробыш к Пугачевой прямо из студии ток-шоу "Судьба человека".
Продюсер отметил, что обязан певице карьерой. Благодаря Примадонне он заработал себе имя.
"Она сделала для меня самое главное: вот эту первую ступеньку. Она не спела не одной моей песни, я все сразу перегрузил на Кристину Орбакайте. Кристина моя певица, я ее чувствую. А дальше все, дальше я все сделал сам", — рассказал композитор в программе "Судьба человека".
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Виктор Дробыш , Алла Пугачева , Нидерланды
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