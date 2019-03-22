Дошутилась: звезда Comedy Woman в черном списке Украины

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава попала в список «представляющих угрозу национальной безопасности» Украины . Информация об этом была опубликована на сайте украинского министерства культуры . Кроме того, артистке запрещен въезд на территорию страны в течение пяти лет.

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава попала в список «представляющих угрозу национальной безопасности» Украины.

Согласно опубликованной информации на сайте украинского министерства культуры, бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman попала в этот список 21 марта, сообщает РИА «Новости»

Ранее стало известно о том, что СБУ запретила артистке въезд на территорию Украины на пять лет.

Отметим, что черный список ведомства постоянно расширяется. В настоящий момент в нем находится большое количество российских деятелей культуры. Впервые его создали в августе 2015 года и с этого момента он пополняется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Вместе с тем, в него попадают и иностранцы, которых министерство подозревает в пророссийских взглядах.

Ранее Минкульт Украины внес в список итальянского певца Альбано Карризи ( Аль Бано ). Вместе с тем, государственное агентство Украины по вопросам кино сообщило о запрете на фильмы и сериалы с его участием. Стоит отметить, что украинским телеканалам грозят штрафные санкции за трансляцию артистов из «черного списка», включая знаменитого итальянца.

«Если он попал в перечень, то будет запрет на все фильмы с его участием, еще технически этот вопрос немножко задерживается. Как только появляется новая фамилия в списке, мы, конечно, обрабатываем его и запрещаем», — гласит заявление отдела государственного регулирования киновидеопроката Госкино Украины.

В конце февраля разгорелся скандал вокруг отказа Украины отправиться на международный песенный конкурс «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Национальная общественная телекомпания (НОТУ) заявила об этом решении, пояснив это отказом представлять Украину сразу четырех исполнителей.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными, — сообщили представители НОТУ. — Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие».

Кроме того в НОТУ считают необходимым «начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов для формулирования позиции украинского общества». В то же время представители компании предложили заняться созданием законов Украины для урегулирования ситуации сотрудничества украинских артистов с Россией.

Позже организаторы конкурса выразили свое сожаление о том, что Украина не поучаствует в «Евровидении».

«Мы еще более подробно обсудим всю ситуацию с украинской стороной, — гласит текст обращения. — Тем не менее — мы очень надеемся, что в 2020 году Украина примет участие в конкурсе».

Украинский артист Андрей Данилко , выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, позже высказался по поводу сложившейся ситуации. Напомним, что он уже несколько лет является одним из судей нацотбора «Евровидения» на Украине. а в 2007 году принес своей стране почетное 2-е место на конкурсе.

Отвечая на вопрос о том, кто виноват, что в этом году Украина не примет участие в международном конкурсе, — артисты или политики, Данилко выразил мнение, что «артист в данном случае выполнил свои обязательства — подготовил песню и участвовал в этом жутком стрессе». По его словам, на Украине это мероприятие становится тяжелым испытанием для артистов.

«Не знаю, как в других странах, но у нас это — трэш и ад. На самом «Евровидении» ты уже как на курорте. Это сложно, есть график — но там есть и уважение. Там нет оскорбительных выпадов и атмосферы — как будто ты преступник. А у нас это есть», — цитирует артиста издание «Вести».

Вместе с тем Данилко не стал оценивать правильность поступка победительницы отбора Maruv (Анна Корсун), которая отказалась подписывать контракт НОТУ, но отметил, что ему в свое довелось подписать почти такое же соглашение.