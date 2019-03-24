Как «Евровидение» погубило Началову

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала о том, что певица Юлия Началова тяжело переживала замену при отборе для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Главной причиной ее смерти она назвала российский шоу-бизнес, который не дал звезде в полной мере раскрыться.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала сайту kp.ru, что для певицы Юлии Началовой стала непростым испытанием неудача при отборе представителя России на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Она должна была поехать на «Евровидение». Ее заменили. Это легко пережить, как вы думаете?» — рассказала Кормухина.

Она не стала уточнять, в каком году Началова могла представлять Россию на конкурсе. Кормухина подчеркнула, что «дураку видно невооруженным взглядом», что Началова была «светлым и чистым» человеком, что ей не были присущи наглость и напористость.

«Она не от мира сего девочка была. С небесным взглядом. И таких небо забирает раньше. Никто не знает, как сильно она настрадалась», — отметила она.

Кормухина назвала «враньем» заявления о невостребованности звезд, так как «все решают связи и деньги». Причиной невостребованности Началовой она назвала решение «людей, которые сидят на радио и на телевидении». По ее словам, певица была достойна гораздо большего, чем те, кто «крутится в ротациях» и проявляет большую предприимчивость.

«Вчера мы долго были у гроба перед официальной церемонией. Говорили с отцом, с мамой, с Ларисой Долиной. И все пришли к выводу, что это была придушенная внутри боль — знаю по себе, каково это», — добавила певица.

Самые страшные болезни, отметила Кормухина, могут быть вызваны тем, что способные на многое люди вынуждены «притапливать это в себе».

«Зарубежные врачи уже доказали, что рак вызывают в том числе стрессы, загнанные внутрь. Как дремлющий вулкан — он потом как рванет», — пояснила она.

Главной причиной раннего ухода звезды исполнительница назвала «наш гребаный шоу-биз». Второй — «однобокость» российской медицины и ее невысокий уровень. Заявления врачей о том, что произошло с Началовой, Кормухина назвала «лепетом». Она рассказала о том, что показала фотографии певицы своему доктору.

«Он сказал, что рассматривали листочки на дереве, не обращая внимания на ствол, а тем более на корень», — передала она его слова.

Вместо Началовой, рассказала Кормухина, популярность на эстраде завоевывали «хорошие девочки с хорошими связями и хорошими деньгми». Кормухина обратила внимание на то, что подобным исполнительницам «не надо петь», так как они — игрушки, в то время как для Началовой выступления и песни были жизнью.

«А люди чувствуют это. Остро чувствуют несправедливость наши русские люди. Стихи Тарковского процитируйте, пожалуйста: «Земля прозрачнее стекла и видно в ней, кого убили и кто убил», — процитировала она.

Она подчеркнула, что Началова улыбалась сквозь боль, причем в большей степени душевную, чем физическую.

«Основная мысль: человек, который рожден петь — он поет не потому, что ему «так захотелось». Есть певицы, которые попадают в ротацию так: захотела спеть, заплатила деньги, сняла клип. А Юля была человеком, который не может не петь», — сказала Кормухина.

По ее словам, пение было «жизнью и дыханием» Началовой, а из-за отсутствия возможности выразить себя она начала болеть. Кормухина отметила, что знает по себе, как такое может произойти.

«Я-то держусь — у меня муж, а Юля одна была, что там ее бывшие мужья-спортсмены понимали?» — спросила она.

Кормухина подытожила, что Началова ушла от невозможности высказаться.

Юлия Началова упала в обморок 8 марта. Она почувствовала дискомфорт от травмы ноги, к ней вызвали врача, который предложил госпитализацию. Отец певицы рассказал в передаче Андрея Малахова о том, что певица «запустила процесс».