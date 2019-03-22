Актер Алексей Панин ответил адвокату Александру Сергееву, который написал на него заявление в правоохранительные органы из-за слов артиста о "грязной" России.
Актер выразил сомнение в том, что юристу удастся добиться положительного для себя результата.
"Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы", — заявил актер в комментарии РЕН ТВ.
Ранее адвокат Александр Сергеев подал заявление против Панина, который в Instagram назвал Россию "грязной и уголовной". Юрист расценил публикацию подобных заявлений как "действия, направленные на возбуждение ненависти".
Позже публикация Панина была удалена модераторами соцсети.