Панин ответил адвокату, написавшему на него заявление из-за слов о России

Актер выразил сомнение в том, что юристу удастся добиться положительного для себя результата.

"Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы", — заявил актер в комментарии РЕН ТВ.

Ранее адвокат Александр Сергеев подал заявление против Панина, который в Instagram назвал Россию "грязной и уголовной". Юрист расценил публикацию подобных заявлений как "действия, направленные на возбуждение ненависти".

Позже публикация Панина была удалена модераторами соцсети.