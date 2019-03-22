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«Погоды не делает»: компания Lush ответила на ультиматум Ксении Собчак 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Погоды не делает»: компания Lush ответила на ультиматум Ксении Собчак.
Она написала в своём Telegram-канале, что из-за скандала перестанет покупать бомбочки для ванны, пока Lush не уволит «горе-пиарщицу».
PR-менеджер Lush Оксана Чернова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что в компании никого увольнять не будут, а отказ Ксении Собчак от продуктов Lush никак не сказывается на прибыли.
«Ксения Собчак как покупатель Lush, если она таковым была, что в принципе сомнительно, погоды не делает. SMM-менеджер работает в штатном режиме. Мы считаем, он вполне нормально, корректно и адекватно ответил».
Скандал в соцсетях разгорелся после того, как активистка Белла Рапопорт опубликовала переписку с smm-менеджером Lush, в которой попросила бесплатно предоставить ей набор косметики.
«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис», — написала Рапопорт.
Представитель бренда ответил: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Ответ представителя Lush Рапопорт назвала «хамским».
После этого активистка подверглась насмешкам пользователей, её просьба стала шаблоном для мемов, а аккаунты феминистки завалили спамом и она их закрыла.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Радиостанция "Говорит Москва"
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