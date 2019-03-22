«Погоды не делает»: компания Lush ответила на ультиматум Ксении Собчак

«Погоды не делает»: компания Lush ответила на ультиматум Ксении Собчак

Она написала в своём Telegram-канале, что из-за скандала перестанет покупать бомбочки для ванны, пока Lush не уволит «горе-пиарщицу».

PR-менеджер Lush Оксана Чернова сообщила радиостанции «Говорит Москва» , что в компании никого увольнять не будут, а отказ Ксении Собчак от продуктов Lush никак не сказывается на прибыли.

«Ксения Собчак как покупатель Lush, если она таковым была, что в принципе сомнительно, погоды не делает. SMM-менеджер работает в штатном режиме. Мы считаем, он вполне нормально, корректно и адекватно ответил».

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как активистка Белла Рапопорт опубликовала переписку с smm-менеджером Lush, в которой попросила бесплатно предоставить ей набор косметики.

«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис», — написала Рапопорт.

Представитель бренда ответил: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Ответ представителя Lush Рапопорт назвала «хамским».

После этого активистка подверглась насмешкам пользователей, её просьба стала шаблоном для мемов, а аккаунты феминистки завалили спамом и она их закрыла.