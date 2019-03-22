Потеряла сознание? Что случилось с Лолитой на концерте

Певице Лолите Милявской стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону, утверждают СМИ. Сама 55-летняя артистка, впрочем, данные слухи опровергла, подчеркнув, что после выступления она лишь прошла плановую проверку здоровья.

Певице Лолите Милявской стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону, сообщает kp.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza. По информации источника, инцидент произошел вечером 21 марта. Отмечается, что по окончании выступления — едва уйдя за кулисы — артистка стала терять сознание. Помощники Лолиты поспешили вызвать ей скорую помощь, однако худшие опасение впоследствии не подтвердились — врачи даже не стали забирать Милявскую в больницу.

Согласно СМИ, причиной произошедшего стали давление и стресс, тогда как в нормальное состояние уроженку Закарпатской области удалось вернуть с помощью обычных таблеток.

Немногим позднее успокоила поклонников и сама певица, подчеркнувшая, что со здоровьем у нее «все отлично» — и 21 марта сознание она не теряла вовсе. В разговоре с журналистами она также напомнила, что в ноябре прошлого года во дворце спорта Могилева у нее случился гипертонический криз.

«Мы решили, что теперь мы не рискуем, и каждый раз по райдеру у нас скорая помощь находится за кулисами, поскольку членам коллектива по 60, мне — 55, и мы просто следим за здоровьем», — цитирует Лолиту РИА «Новости».

Милявская пояснила, что у театра в Ростове-на-Дону находился реанимобиль, в котором не было необходимых медицинских приборов, — поэтому на место и была вызвана скорая помощь, после чего врач измерил артистам давление и сделал кардиограмму.

«Это делается после каждого концерта — измеряется давление и сердечный ритм членам коллектива, в том числе и мне. Это мера предосторожности, мы просто начали себя любить», — заключила певица.

Ранее — в декабре 2018 года — Лолита оказалась в центре скандала, разгоревшегося после ее заявления о Крыме, которое она сделала в интервью YouTube-каналу «Крючок.TV».

«Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Я — гражданка России», — сказала тогда артистка.

Лолита также уточнила, что из-за разногласий между Россией и Украиной артисты постсоветской эстрады разделились на два лагеря. Сама Милявская, по ее же словам, не собирается делить слушателей на российских и украинских. «Я пою для всех», — добавила звезда.

В сети, впрочем, заявление певицы встретили негативно. 55-летней артистке, в частности, напомнили, что решением украинских властей ей был закрыт въезд на территорию страны. Само высказывание пользователи при этом сочли скандальным и вопиющим.

Прокомментировал слова Лолиты среди прочих и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр , выразивший мнение, что сделать подобное заявление Милявская могла ради проживающих на Украине родственников.

Любопытно, что еще до этого Лолита неоднократно высказывалась в поддержку вхождения Крыма в состав России.

«Я за то, чтобы, например, в Крыму не стреляли. На мой взгляд, лучше бескровно и назад в Россию Крым, где люди ходят и улыбаются на улицах, — говорила Милявская в интервью «МК» в конце 2014-го. — Я с ними общаюсь и знаю, что они счастливы. А если и есть какие-то экономические трудности, то для них это фигня, когда они смотрят сейчас на Донецк. Я не вижу никакой агрессии со стороны России, я вижу желание договориться и вижу, что давят на Россию. И не считаю, что нужно подставлять щеки. Хватит, наподставлялись! В этом смысле я точно поддерживаю ответные санкции. Не надо нас пугать!»

Уже в 2017-м певица оказалась непосредственной участницей другого резонансного инцидента, связанного с ее недопуском на территорию Украины. Рассказывая о неожиданном снятии с поезда, артистка тогда выразила мнение, что на подобный шаг украинские пограничники пошли, узнав о ее выступлении на фестивале в Керчи в 2015-м.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе. Меня в четыре утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд. Что делать? За посещение Керчи в 15-м году», — посетовала Лолита в своем инстаграме.

Как впоследствии пояснил пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян , въезд на территорию страны для Милявской был закрыт на три года.

Весной 2014 года на территории Крыма прошел референдум, в результате которого полуостров присоединился к России. Согласно официальным данным, идею вхождения в состав государства поддержали более 96% имеющих право голоса избирателей из республики Крым.