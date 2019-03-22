Ведущего «Пусть говорят» «затравили» за передачу в день похорон Началовой

Телеведущего Первого канала Дмитрия Борисова уличили в однополых отношениях с российским актёром после того, как в эфире программы, посвящённой тайнам жизни Юлии Началовой, журналист рассказал о её пристрастии к алкоголю.

Скандальное заявление сделал московский пиар-менеджер Алёша Мирный на своей странице в Facebook. Мужчина отметил, что в день похорон певицы телеведущему не следовало делать акцент на вредных привычках артистки.

Впрочем, в постскриптуме к своему посту пиарщик отметил, что «ничего не утверждает», а просто «развеивает слухи», таким образом, спародировав манеру ведения передачи Борисовым.

На скандальное высказывание бурно отреагировали подписчики Мирного. Одни раскритиковали мужчину за резкие слова в адрес журналиста.

« Зачем так грубо?» — вопрошает Светлана Хрустова.

«Пост бабский. Мужики бьют морды, а не сливают интим…» — отметил August Romero.

«Лёш грубо и неэтично… Насчёт Борисова ты «свечку не держал», — заявил Dmitriy Klaus.

Другие пользователи с мнением автора согласились.

«Кому какое собачье дело пила не пила. Это дело каждого. Пусть каждый вспомнит о своих скелетах в шкафу», — негодует Tetyana Kravchuk.

«Пожалели бы родных, которые в один момент лишись любимого человека!» — подчеркнула Татьяна Малыгина.

«Правильно, давно пора разворошить эту голубятню)», — заявил Денис Кораблёв.

О реакции Дмитрия Борисова на скандальный пост в соцсети пока ничего не известно.