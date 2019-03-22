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На Панина подали заявление из-за слов о России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Александр Сергеев подал на актера Алексея Панина заявление в Следственный комитет России. Как сообщает Telegram-канал Mash, Сергеева оскорбили слова Панина о России.
Ранее актер опубликовал в своем Instagram пост, в котором назвал Россию «грязной, уголовной и гомофобной страной, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя». По его мнению, у большинства жителей страны в голове «плавленый сырок», весь мир считает их дикарями, а «государство настроило против себя все цивилизованное общество».
По мнению Сергеева, эти слова свидетельствуют о ненависти актера к России и русским. Адвокат подчеркнул, что заявления Панина опубликовали несколько российских и зарубежных СМИ. Это, по его мнению, «также является сообщением о преступлении».
«Я, причисляю себя к группе лиц, поэтому мне причинены нравственные страдания», — заявил адвокат (орфография и пунктуация автора сохранены).
Mash отмечает, что теперь Панину грозит ответственность по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальное наказание по этой статье составляет до 500 тысяч рублей штрафа или до пяти лет тюрьмы.
Сам Панин заявил «Комсомольской правде», что его не волнуют поданные на него заявления. Он попросил «оставить его в покое».
«Меня вся эта чушь не интересует», — подчеркнул он.
Ранее актер рассказал НСН, что он выкрикивал лозунг «Крым наш» с флагом России в руках, а теперь этого стыдится. Он подчеркнул, что больше не связывает свою жизнь с Россией и ему «омерзительно» смотреть на большую часть своих коллег.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Александр Сергеев , СКР , Комсомольская правда
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