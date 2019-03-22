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«Невзоров, вы больной?»: Запашный раскритиковал публициста, который попросил не устраивать вселенское событие из смерти Началовой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поглумился над памятью певицы Юлии Началовой. По его мнению, не нужно устраивать вселенское событие из смерти популярной исполнительницы.
«И возникли как бы мысли, а достаточно ли комфортабелен Мавзолей и достоин ли он ее?», — заявил, в частности, Невзоров.
Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный отреагировал на эти слова журналиста на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Невзоров, вы больной?» — кратко подписал он пост в социальных сетях.
Отметим, что братья Запашные при жизни дружили с Юлией Началовой. Естественно, они не могли пропустить церемонию прощания со звездой, которая состоялась на Троекуровском кладбище. Запашный отмечал, что сейчас важно позаботиться о родителях Юлии и ее дочери, которая очень переживает в связи со смертью мамы.
Юлия Началова скончалась 16 марта в Москве. Ей было всего 38 лет. В последние годы певица, которую все полюбили много лет назад по конкурсу «Утренняя звезда», страдала подагрой. Исполнительница запустила болезнь, и врачи уже не смогли ничем ей помочь, хотя и предпринимали усилия. На прощание с Юлией Началовой пришло огромное количество звезд шоу-бизнеса и спорта. Также с ней захотели проститься сотни жителей Москвы, влюблённые в ее творчество.
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Шоу-бизнес , Эдгард Запашный , Александр Невзоров , Эхо Москвы
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