Носков появился на публике впервые после инсульта

Друзья и близкие обещают, что известный певец скоро вернется к творчеству.

Это первое за долгое время появление артиста на публике. Николай Носков весной 2017 года был госпитализирован в одну из столичных клиник, врачи диагностировали ишемический спинальный инсульт. Спустя сутки состояние певца ухудшилось. Больше недели Носков провел в реанимации, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. К счастью, кризис вскоре миновал и певца выписали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 21 Мар 2019 в 5:43 PDT Уже полтора года Николай Носков проходит реабилитацию под присмотром супруги Марины. За это время он ни разу не выходил в свет — ведь артисту пришлось фактически заново учиться жить. Лишь однажды певец появился на телевидении — вместе с женой Мариной он снялся для программы "Идеальный ремонт", напоминает " Экспресс-газета ".